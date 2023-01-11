Техасский город весь в осаде — блокада спереди и сзади

Знаете ли вы, что такое перекати-поле? Да-да, именно что, а не кто. Поскольку речь пойдет не о человеке с «шилом» в определенном месте, по причине чего он безудержно меняет места работы и жительства.

Прообразом такого летуна стала солянка сорная, катающаяся огромными сухими шарами по степным и пустынным землям. Как ни странно, растение это неведомым путем перекочевало со свой родины в российских засушливых регионах аж в Америку, где с с ним борются в государственных масштабах. К сожалению, не всегда успешно, поскольку пофигисты среди местных властей встречаются и там.

Возможно, по их недосмотру и оказался американский город Вольффорт атакован «полчищами» высохших шарообразных «пришельцев». Мало того, техасский населенный пункт был практически «похоронен» под завалами перекати-поля. Жители возмущены, что им приходится испытывать неудобства из-за «нашествия» кустарникового растения, «заблокировавшего улицы, дома и подъездные пути».

Скопление шаров перекати-поля, повсюду разбрасывающего свои семена, привело к осаде города, напоминающего теперь сцены, как будто бы вырванные из вестерна Клинта Иствуда. Так называемое «вторжение» вредного растения привело к тому, что для борьбы с завалами городские власти собрали бригады людей и надеются вновь открыть улицы.

Похоже, это подняло дух местного сообщества, члены коего сгруппировались. Думаете, чтобы, приложив все силы, основательно заняться искоренением перекати-поля? Как бы не так! Дабы попросить город помочь им избавиться от угрожающих их спокойствию «пришельцев»:

«Перекати-поле сдувает на нас, пока мы трудимся, что чрезвычайно усложняет работу. Мы просим вас помочь нам».

Но есть жители, считающие, что их помощь может не понадобиться. Находятся и такие, кто указывает другим не выбрасывать перекати-поле мусорные баки, поскольку те могут загореться.

В их заявлении говорилось:

«Нельзя подносить к сложенным сорнякам горящие спички, зажигалки, факелы, горелки, искры или что-либо, что может вызвать пожар».

Нашлись недовольные подготовкой города к избавлению от перекати-поля. Они уже подали несколько жалоб. Почитайте, как возмущается такими соседями местный житель:

«Эта дама все еще ждет, когда приедут городские власти и заберут их [перекати поле] от ее парадной двери и гаража, прошло уже 3 дня! Она не может никуда пойти или даже выйти из своей парадной двери».

Рэнди Крисвелл, городской менеджер Вольффорта, тоже против обвинения властей:

«Я не хочу заставлять город убирать все перекати-поле, потому что есть много людей, которые вполне способны это сделать».

Только почему-то не делают!

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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