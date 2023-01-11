 

Ушел из жизни последний король Греции Константин II

11.01.2023, 22:25, Разное
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Портал NewsBomb сообщает о смерти 82-летнего бывшего короля Греции Константина II. Причиной кончины монарха стали осложнения после перенесенного инсульта — неделю назад он был госпитализирован в реанимацию афинской больницы “Игия”. Константин II ушел из жизни в окружении семьи — супруги Анны-Марии Датской, а также сестры и детей. 

Отметим, что это был не первый инсульт в жизни греческого короля. Помимо прочего, в декабре 2021 года монарх перенес пневмонию и COVID-19.

Константин II считается последним греческим монархом из династии Глюксбургов. На референдуме 1973 года, который король так и не признал, монархия была упразднена, и Греция стала республикой. До 2013 года Константин проживал в Лондоне, где неоднократно встречался с покойной королевой Великобритании Елизаветой II.


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