Ушел из жизни последний король Греции Константин II

Портал NewsBomb сообщает о смерти 82-летнего бывшего короля Греции Константина II. Причиной кончины монарха стали осложнения после перенесенного инсульта — неделю назад он был госпитализирован в реанимацию афинской больницы “Игия”. Константин II ушел из жизни в окружении семьи — супруги Анны-Марии Датской, а также сестры и детей.

Отметим, что это был не первый инсульт в жизни греческого короля. Помимо прочего, в декабре 2021 года монарх перенес пневмонию и COVID-19.

Константин II считается последним греческим монархом из династии Глюксбургов. На референдуме 1973 года, который король так и не признал, монархия была упразднена, и Греция стала республикой. До 2013 года Константин проживал в Лондоне, где неоднократно встречался с покойной королевой Великобритании Елизаветой II.