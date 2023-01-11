Диалог с Ренатой Пиотровски: главные лица отечественного кинематографа о вдохновении и творческих планах на 2023

Актриса, продюсер и телеведущая Рената Пиотровски уже больше года делает замечательные интервью с главными героями российской киноиндустрии для передачи “The City. Говорим” на телеканале “Москва 24”. Героями душевной серии новогодних выпусков о праздниках и вдохновении стали известные актеры театра и кино: Никита Ефремов, Лянка Грыу, Антон Шагин, Анна Чурина, Анатолий Руденко, Егор Корешков, Алексей Розин, Константин Крюков, Агата Муцениеце и Ирина Старшенбаум.

Никита Ефремов

Новый год — это в первую очередь предощущение расслабления. Я чувствую, как люди, и я в том числе, постоянно спешат, чтобы все успеть, горошек купить, подарки упаковать, и 1-го, 2-го… всех наконец отпускает. Я помню это ощущение из детства.

Лянка Грыу

В этом году моим новым увлечением стала фотопленка: я стала много снимать на камеру, в том числе и атмосферу своих съемок. Пленки для Nikon покупаю по всему миру, проявляю в лабораториях. И эти фото — настоящая отдушина!

Егор Корешков

Весь этот год я жил под знаком вдохновляющей серии книг Лукьяненко: начал читать в начале года — и вот только дочитал четвертую. Фантастическое будущее, такие интересные персонажи, перипетии, такие иносказания, так автор все переворачивает с ног на голову и при этом делает любые вопросы — политические, социальные — актуальными. Очень интересно!

А что вдохновляет саму Ренату?

Во-первых, хорошая погода: безоблачное небо и солнце всегда дают большой заряд энергии. Во-вторых — люди и их умение помогать и поддерживать друг друга: речь не о геройстве и грандиозных деяниях, а об элементарной помощи близким, добром слове, полезном совете и теплом взгляде в нужный момент. И, конечно, мой главный источник вдохновения — моя семья.