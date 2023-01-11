 

Guardian – в третьей по численности провинции Китая коронавирусом заразились почти 90% населения

11.01.2023, 22:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После отказа властей КНР от политики нулевой терпимости к COVID-19 в провинции Хэнань коронавирусом заразились почти 90% населения — об этом, как пишет The Guardian, заявил директор комиссии по здравоохранению данного региона Кань Цюаньчэн. По его словам, пик заражений был отмечен 19 декабря, а затем «наблюдалась непрерывная тенденция к снижению».


AP

Почти 90% жителей Хэнань, третьей по численности населения провинции Китая, были инфицированы COVID-19, пишет The Guardian со ссылкой на представителя местных властей.

Кань Цюаньчэн, директор комиссии по здравоохранению провинции Хэнань, заявил на пресс-конференции, что по состоянию на 6 января 2023 года уровень заражения коронавирусом составил 89%.

Если учесть, что население провинции составляет 99,4 миллионов человек, то инфицированы были около 88,5 миллионов человек.

По словам китайского чиновника, пик посещений клиник для больных с температурой пришёлся на 19 декабря, «после чего наблюдалась непрерывная тенденция к снижению».

Открытие границ Китая в воскресенье стало одним из последних шагов в демонтаже режима нулевой терпимости к COVID-19 в стране. Отказ от этой политики начался ещё в прошлом месяце после исторических протестов и привёл к масштабной волне заражений.
 
Как ожидается, число случаев заражения коронавирусом вырастет ещё больше, поскольку в конце этого месяца страна будет праздновать Новый год по лунному календарю, и миллионы людей поедут из больших городов, чтобы навестить уязвимых к болезни пожилых родственников, проживающих в сельской местности.

Согласно официальным данным, в субботу, в первую волну предпраздничных поездок, в путешествие по Китаю отправились 34,7 миллионов человек, то есть более чем на треть больше, чем в прошлом году.

Хотя, как ожидается, отказ Пекина от карантинных требований приведёт к увеличению числа выезжающих за границу, однако многие страны сейчас требуют от приезжающих из Китая отрицательные результаты тестов, пытаясь таким образом сдержать вспышку, которая в настоящий момент перегружает больницы и крематории Поднебесной.

Официально по состоянию на 8 января Китай сообщил всего о 5272 случаях смерти от COVID-19, что является одним из самых низких показателей смертности от коронавируса в мире.

Однако Всемирная организация здравоохранения заявила, что Пекин занижает масштабы вспышки. А по оценкам международных экспертов в сфере здравоохранения, в этом году в КНР от COVID-19 могут умереть более 1 миллионов человек, пишет The Guardian.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07.22 / Италия ограничит потребление газа на 7 процентов

15.03.22 / Мнение: Самые популярные предметы ЕГЭ, клиповое мышление и импортозамещение Инстаграма

30.08.22 / Относятся как к преступникам и экстремистам — от британских полицейских начали требовать сообщать о своих связях с журналистами

22.07.22 / N-TV – «зима ещё впереди» — зелёный министр призвал использовать бурый уголь, чтобы запасать газ

21.03.22 / BAIC готовит новый большой внедорожник

19.02.21 / Скандалы: Аморальный дриблинг Андрея Аршавина

30.04.21 / Взяли передышку: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм на свидании в Малибу

13.12.21 / Мнение: О том, что будет, если поверить Путину

02.12.21 / Неоднозначный, но полезный тренд зимы 2022-го: как вписать модную балаклаву в свой гардероб

27.01.21 / Белорусская милиция накрыла зоомагазин с животными антигосударственного окраса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика