Guardian – в третьей по численности провинции Китая коронавирусом заразились почти 90% населения

После отказа властей КНР от политики нулевой терпимости к COVID-19 в провинции Хэнань коронавирусом заразились почти 90% населения — об этом, как пишет The Guardian, заявил директор комиссии по здравоохранению данного региона Кань Цюаньчэн. По его словам, пик заражений был отмечен 19 декабря, а затем «наблюдалась непрерывная тенденция к снижению».



AP

Почти 90% жителей Хэнань, третьей по численности населения провинции Китая, были инфицированы COVID-19, пишет The Guardian со ссылкой на представителя местных властей.

Кань Цюаньчэн, директор комиссии по здравоохранению провинции Хэнань, заявил на пресс-конференции, что по состоянию на 6 января 2023 года уровень заражения коронавирусом составил 89%.

Если учесть, что население провинции составляет 99,4 миллионов человек, то инфицированы были около 88,5 миллионов человек.

По словам китайского чиновника, пик посещений клиник для больных с температурой пришёлся на 19 декабря, «после чего наблюдалась непрерывная тенденция к снижению».

Открытие границ Китая в воскресенье стало одним из последних шагов в демонтаже режима нулевой терпимости к COVID-19 в стране. Отказ от этой политики начался ещё в прошлом месяце после исторических протестов и привёл к масштабной волне заражений.



Как ожидается, число случаев заражения коронавирусом вырастет ещё больше, поскольку в конце этого месяца страна будет праздновать Новый год по лунному календарю, и миллионы людей поедут из больших городов, чтобы навестить уязвимых к болезни пожилых родственников, проживающих в сельской местности.

Согласно официальным данным, в субботу, в первую волну предпраздничных поездок, в путешествие по Китаю отправились 34,7 миллионов человек, то есть более чем на треть больше, чем в прошлом году.

Хотя, как ожидается, отказ Пекина от карантинных требований приведёт к увеличению числа выезжающих за границу, однако многие страны сейчас требуют от приезжающих из Китая отрицательные результаты тестов, пытаясь таким образом сдержать вспышку, которая в настоящий момент перегружает больницы и крематории Поднебесной.

Официально по состоянию на 8 января Китай сообщил всего о 5272 случаях смерти от COVID-19, что является одним из самых низких показателей смертности от коронавируса в мире.

Однако Всемирная организация здравоохранения заявила, что Пекин занижает масштабы вспышки. А по оценкам международных экспертов в сфере здравоохранения, в этом году в КНР от COVID-19 могут умереть более 1 миллионов человек, пишет The Guardian.