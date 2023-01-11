Telegraph – «спорная фигура» — лондонская школа отказалась от Френсиса Дрейка из-за его связей с рабством

Начальная школа имени сэра Фрэнсиса Дрейка, расположенная в британской столице, решила сменить название. Её руководители не захотели, чтобы учебное заведение ассоциировалось со знаменитым мореплавателем, которого обвиняют в захвате африканских невольников, пишет The Daily Telegraph.



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Лондонская начальная школа имени сэра Фрэнсиса Дрейка решила сменить название. По словам её руководителей, текущее название «ассоциируется с работорговлей, что идёт вразрез с ценностями» учебного заведения, пишет The Daily Telegraph.

В 1581 году Елизавета I посвятила Дрейка в рыцари за ряд побед над испанцами в Америке и совершение кругосветного плавания. Но до этих подвигов он вместе со своим кузеном сэром Джоном Хокинсом участвовал в путешествиях, во время которых они захватывали африканских невольников, отмечает издание.

После того как он помог разгромить Непобедимую армаду в 1588 году, Дрейк стал национальным героем Англии. Но на фоне протестов движения Black Lives Matter наследие прославленного мореплавателя подверглось пересмотру — и его начали воспринимать как «спорную фигуру», поясняет The Daily Telegraph.

В ответ на предложение о переименовании школа получила 450 писем от родителей, сотрудников, учеников и представителей местного сообщества. Как считает руководство, «подавляющее большинство респондентов» выступили за смену названия, и самой популярной альтернативой стало Твин Оукс, что отсылает к двум дубам, растущим перед зданием.

Школа также собирается изменить свой логотип, который сейчас изображает корабль XVI века. При этом директор учебного заведения Карен Картрайт постаралась заверить родителей, что им не придётся платить за новую форму.

Френсис Дрейк уже не первый раз подвергается гонениям на родине. В 2020 году участники BLM безуспешно требовали снести статую знаменитому мореходу, расположенную в Плимуте, обращает внимание The Daily Telegraph.