Мнение: Противовес?

Пресс-служба министерства обороны сообщила, что генерал-армии, Герой России, начальник Генштаба Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции.

Генерал-полковник, Герой России Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск вооруженных сил России.

Что важно назначения Герасимова и Лапина произошли после мощной информационной атаки на этих генералов. Инициаторы атаки, видимо, рассчитывали на проводы Героев России на пенсию. Но вон как оно получилось….

Подозреваю, что президент России решил осадить критиков генералов, тех самых критиков, что стремительно набирали очки на этой самой критике. Мол, своих не сдаю.

На снимке: 1976 год, сержант Валерий Герасимов во главе групппы курсантов 1 роты Казанского танкового училища

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