Вернувшиеся из украинского плена жители ДНР рассказали о пытках водой и током
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Украинские военные пытали пленных жителей ДНР водой, током, жгли раскаленной кочергой, избивали их, сообщила омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова.
Вернувшиеся из украинского плена рассказали на видео, размещенном в Telegram-канале омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, как ВСУ использовали для пыток ток и боксерскую грушу.
«Пытка водой, током, в суставы какие-то и иглы вставляли, обжигали раскаленной кочережкой, били по ребрам», – сообщил мужчина.
Другой пленный рассказал, что украинские военные также звонили его родственникам с сообщениями о смерти.
По данным Морозовой, домой возвращаются 14 жителей ДНР, освобожденных из украинского плена, их обменяли 31 декабря 2022 года.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 82 российских военных, которым грозила смертельная опасность, возвращены в результате переговоров с украинской стороной.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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