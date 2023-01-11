Вернувшиеся из украинского плена жители ДНР рассказали о пытках водой и током

Украинские военные пытали пленных жителей ДНР водой, током, жгли раскаленной кочергой, избивали их, сообщила омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Вернувшиеся из украинского плена рассказали на видео, размещенном в Telegram-канале омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, как ВСУ использовали для пыток ток и боксерскую грушу.

«Пытка водой, током, в суставы какие-то и иглы вставляли, обжигали раскаленной кочережкой, били по ребрам», – сообщил мужчина.

Другой пленный рассказал, что украинские военные также звонили его родственникам с сообщениями о смерти.

По данным Морозовой, домой возвращаются 14 жителей ДНР, освобожденных из украинского плена, их обменяли 31 декабря 2022 года.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 82 российских военных, которым грозила смертельная опасность, возвращены в результате переговоров с украинской стороной.

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