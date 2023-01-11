Медведев предрек переименование Львова

Поставки Украине модернизированных танков Т-72 не спасут распадающуюся на части «искусственную страну», а Львов, который будет называться Лемберг, пристроят «западным» хозяевам, сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Медведев отреагировал в своем Telegram-канале на встречу во Львове польского, украинского и литовского президентов, где было решено передать Киеву танки «Леопард».

«Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну. А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам», – написал Медведев.

Ранее польский президент Анджей Дуда в ходе пресс-конференции во Львове с украинским и литовским президентами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой заявил, что Киев получит от Варшавы роту танков.

Лемберг – австрийское название города Львова, которое было официальным с 1772 по 1918 годы. Оно появилось во времена, когда город входил в состав Австро-венгерской империи после первого раздела Польши.

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