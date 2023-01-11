Футболиста московского «Спартака» Промеса заподозрили в передаче 250 тыс. евро наркоторговцу

В Нидерландах прокуратура подозревает футболиста Квинси Промеса, выступающего за московский «Спартак», в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу, информирует AD.

Как сообщил источник, в 2019 году у суринамского наркоторговца Уортела, который в настоящее время находится под стражей, была украдена партия кокаина весом в 400 кг, что якобы стало причиной убийства двух человек, в том числе бывшего футболиста «Антверпена» Келвина Мейнарда, информирует РИА «Новости».

По мнению полиции, Промес, выступавший в то время в амстердамском «Аяксе», был связан с Уортелом. После пропажи наркотиков футболист заплатил 250 тыс. евро за украденный кокаин «ради своей безопасности».

Сам Уортел подозревается в транспортировке наркотиков в особо крупных размерах и двух заказных убийствах. Расследование его дела на данный момент продолжается, передает ТАСС.

Промесу 31 год, он выступает за «Спартак» с февраля 2021 года, перейдя из амстердамского «Аякса». В прошлом сезоне Промес вместе со «Спартаком» стал обладателем кубка страны. Ранее он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом РФ и обладателем суперкубка страны. В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» 23 матча во всех турнирах, забив 17 мячей и отдав 7 результативных передач.

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