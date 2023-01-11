 

Чужие люди обживают: В брошенном особняке Пугачевой и Галкина* поселилось нечто

11.01.2023, 21:45, Разное
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Пока Примадонна со своим опальным супругом находятся в Израиле, с ее замком происходят естественные процессы, как с любым домом, в котором никто не живет. Со временем стены и пол охлаждаются, несмотря на наличие отопления, пыль оседает, так как никто не снует туда-сюда, улетучиваются запахи жилого помещения, все порастет мхом со временем. Словом, дом “умирает”. Конечно, Кентервильского привидения в замке пока еще нет, но это уже нечто, так как дом по сути населен чужими людьми.

Несмотря на то, что Пугачева и Галкин* (признан иноагентом) не живут в замке, за ним присматривают несколько человек. Это целый штат сотрудников, которым надо платить зарплату – два охранника, садовник, экономка и водитель. По данным сайта “КП”, на обслуживание замка семья Пугачевой ежемесячно тратит 600 тысяч рублей.

По информации источника, в замке Пугачевой и Галкина* есть бассейны, спа-зона, ночной клуб, сауна и много чего еще. Вот только пользоваться всем этим добром теперь некому.

Ранее “Дни.ру” писали о том,: что покинувшую Россию Кристину Орбакайте погнали в шею. Поклонники считают, что дочь Примадонны лицемерит и пытается усидеть на двух стульях.

* – признан по решению Минюста РФ иноагентом


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