Умерла культовая модель 90-х Татьяна Патитц

В возрасте 56 лет умерла немецкая актриса и супермодель Татьяна Патитц. Как сообщает телеканал “360”, в конце 90-х она входила в шестерку топ-моделей вместе с Линдой Евангелистой, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Кейт Мосс.

Сообщение о смерти появилось на сайте американского Vogue. Как отмечает RT, подробности кончины пока не разглашаются.