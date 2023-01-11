 

Умерла культовая модель 90-х Татьяна Патитц

11.01.2023, 21:45, Разное
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В возрасте 56 лет умерла немецкая актриса и супермодель Татьяна Патитц. Как сообщает телеканал “360”, в конце 90-х она входила в шестерку топ-моделей вместе с Линдой Евангелистой, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Кейт Мосс.

Сообщение о смерти появилось на сайте американского Vogue. Как отмечает RT, подробности кончины пока не разглашаются.


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