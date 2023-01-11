 

Российский разработчик выпустил Hackerman 1977

11.01.2023, 21:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский разработчик Иван Ефимов выпустил Hackerman 1977. Это видеоигра в стиле киберпанк. Об этом пишет DTF.

Hackerman 1977 была создана энтузиастом с помощью графического редактора Figma. Она совершенно бесплатна для загрузки и может быть запущена прямо из веб-браузера. Hackerman 1977 – это классическое приключение в стиле point-and-click. Вы управляете хакером, пытающимся украсть эксклюзивную программу у крупной корпорации.

Ефимов говорит, что из-за ограниченных возможностей Figma этот проект не был таким амбициозным, каким мог бы быть. Hackerman 1977 можно сделать за несколько минут. Однако эту работу можно выполнить и другими способами. Иван Ефимов, UI/UX-дизайнер компании Weappy, в основном известен по игре This Is the Police.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10.22 / В Москве машинист метрополитена на поезде скрылся от сотрудника военкомата

27.10.22 / Sky News – экоактивисты облили краской автосалоны Ferrari, Bentley и Bugatti в Лондоне

09.11.22 / Шакира стала лицом новогодней рекламной кампании Burberry

01.02.21 / Будущее Америки — гражданская война?

12.05.22 / «Супергерои изначально задумывались как чёрные женщины» – эксклюзив от основателя Marvel

03.11.20 / Скандалы: «Двоечники» Мишустина

28.03.21 / Сборщики цветмета опередили поисковые группы «Роскосмоса», искавшие части ракеты «Союз» на Дальнем Востоке

05.05.22 / Французы и украинские беженцы не всегда находят общий язык

21.10.21 / Быть матерью – это уже отличная работа: мотивационные советы женщинам, решившим оставить карьеру ради детей

27.05.21 / Amazon Образ жизни коренных народов может стать ключом к замедлению старения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика