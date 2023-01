Российский разработчик выпустил Hackerman 1977

Российский разработчик Иван Ефимов выпустил Hackerman 1977. Это видеоигра в стиле киберпанк. Об этом пишет DTF.

Hackerman 1977 была создана энтузиастом с помощью графического редактора Figma. Она совершенно бесплатна для загрузки и может быть запущена прямо из веб-браузера. Hackerman 1977 – это классическое приключение в стиле point-and-click. Вы управляете хакером, пытающимся украсть эксклюзивную программу у крупной корпорации.

Ефимов говорит, что из-за ограниченных возможностей Figma этот проект не был таким амбициозным, каким мог бы быть. Hackerman 1977 можно сделать за несколько минут. Однако эту работу можно выполнить и другими способами. Иван Ефимов, UI/UX-дизайнер компании Weappy, в основном известен по игре This Is the Police.