 

Российские игроки вошли в топ-10 лучших киберспортсменов 2022 года

11.01.2023, 21:30, Разное
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По данным HLTV, 17-летний Илья Осипов занял седьмое место в списке лучших киберспортсменов 2022 года по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом рассказал официальный Twitter-аккаунт HLTV.

Илья Осипов является членом немецкой команды G2 Esports. Он был частью команды, которая выиграла мировой финал BLAST Premier 2022 года. Команда G2 Esports вместе с m0NESY заняла второе место на IEM Katowice 2022. Илья Обсипов, российский игрок, входит в первую десятку списка 2022 года. Однако редакция HLTV ранее поместила Джами Али из Virtus.pro на 20-е место среди российских игроков.

HLTV – одно из самых авторитетных СМИ, посвященных теме киберспорта в Counter-Strike. HLTV был основан в 2002 году.


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