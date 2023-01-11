 

Михаил Шахназаров рассказал о лицемерии Смольянинова

11.01.2023, 21:30, Разное
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Михаил Шахназаров отреагировал на высказывания Артура Смольянинова. Журналист пояснил о лицемерии 39-летнего актёра, который ещё недавно призывал к жертвенности, а сейчас желает смерти бывшим соотечественникам.

Михаил Шахназаров отреагировал на высказывания Артура Смольянинова. Журналист пояснил о лицемерии 39-летнего актёра, который ещё недавно призывал к жертвенности, а сейчас желает смерти бывшим соотечественникам.

Слова Артура Смольянинова, адресованные РФ и её гражданам, никого не оставили равнодушными. Многие осудили актёра, в том числе и Михаил Шахназаров. Журналист напомнил, что не так давно артист выступал с добрыми посланиями, заявляя, что люди должны демонстрировать жертвенность и помогать друг другу. Эти заявления звучали в рамках гуманитарной миссии. Знаменитость является членом фонда “Подари жизнь”. Михаил Шахназаров напомнил, что ещё не так давно эмигрировавший актёр просил людей проявлять чуткость друг к другу. Сейчас же он рассказывает, как будет лично стрелять в людей, которые придерживаются собственного мнения о проведении специальной операции. Кроме того, блогер напомнил слова Артура Смольянинова о “радиоактивном пепле” на территории России. Эти слова заставляют усомниться в гуманизме звезды.

Также Михаил Шахназаров считает, что Артура Смольянинова ничего хорошего за границей не ждёт. Ему не удастся продолжить на Западе актёрскую карьеру, поскольку он там никому не нужен. Артист ещё пожалеет, что повёл себя недальновидно и оскорбил соотечественников.


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