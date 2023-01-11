 

Принц Гарри признался, что внимательно смотрел “Корону” и сверял факты

11.01.2023, 21:05, Разное
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38-летний принц Гарри стал гостем нового выпуска “Позднего шоу со Стивеном Кольбером”, где рассказал больше о нашумевших мемуарах “Запасной”, вышедших вчера, и обсудил с ведущим скандальный драматический сериал Netflix “Корона”. Герцог признался, что смотрел шоу, причем довольно внимательно.

Да, я смотрел некоторые эпизоды ”Короны”, – сказал он. – Старые и более свежие серии. 

Когда ведущий пошутил, проводил ли герцог факт-чекинг во время просмотра, Гарри ответил:

Да. Я на самом деле это делал. Очень важно, чтобы история была правильной.

Впервые Гарри признался, что смотрит популярный сериал о собственной семье в феврале 2021-го в эфире шоу Джеймса Кордена. Тогда герцог отметил, что ему проще смотреть художественный проект, чем листать заголовки таблоидов, в которых постоянно фигурируют их с Меган Маркл имена. 

Мне гораздо комфортнее с ”Короной”, чем с историями, написанными о моей семье, моей жене или мне самом, – сказал он. – Это, очевидно, вымысел — воспринимайте это как хотите, — но об этом сообщают как о факте, потому что это якобы новость. Вот с этим у меня с этим настоящая проблема.

Отметим, что, по слухам, принц Уильям не разделает мнение младшего брата. В особенности ему не понравился четвертый сезон сериала, номинированный на прошлогодний “Золотой глобус” и рассказывающий о бурном браке и разводе Чарльза с Дианой. Последний же, пятый сезон “Короны” и вовсе посвящен одному из самых мрачных и болезненных периодов в современной истории королевской семьи и затрагивает гибель Леди Ди.


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