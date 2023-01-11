Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннесса: он потерял наибольшее количество денег в истории

Глава Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск, за период с ноября прошлого года потерял так много денег, что удостоился записи в книге рекордов Гиннесса. Бизнесмен потерял рекордное количество средств из личного состояния. Речь идет о сумме 182 миллиарда долларов.

Некоторые источники говорят, что богатство Маска и вовсе уменьшилось на 200 миллиардов долларов. Так или иначе, сумма с трудом поддается точному определению.

И не волнуйтесь — несмотря на то, что Маск потерял больше денег, чем любой другой человек в истории, он не будет голодать в ближайшее время. Он по-прежнему второй самый богатый человек в мире, — добавили в Книге рекордов Гиннесса.

Кроме того, Илон Маск обошел прошлого рекордсмена. Им был японский предприниматель, основатель и гендиректор Softbank Масаеси Сон. В 2000 году он потерял 58,6 миллиарда долларов личного состояния. Хотя его уже обошли также Марк Цукерберг (минус 78 миллиардов долларов) и Джефф Безос (минус 80 миллиардов долларов).

В первую очередь убытки Маска связывают со значительным снижением стоимости акций Tesla. Все это привело и к тому, что миллиардер выбыл из лидерского списка богатейших людей на планете. Маск не одинок: считается, что в 2022 году американские миллиардеры потеряли в общей сложности 660 миллиардов долларов.

Ранее Илон Маск пришел на важные переговоры с маленьким сыном X Æ A-Xii. Вероятнее всего, бизнесмен уже готовит себе преемника.