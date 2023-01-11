Мнение: Венесуэльская нефть

Американская компания Chevron начала поставки венесуэльской нефти в США. Первые полмиллиона баррелей придут на переработку на завод в Паскагуле, штат Миссисипи, уже 15 января.

Главный вопрос – в регулярности поставок и их объемах. Состояние нефтяной отрасли Венесуэлы плачевное, поэтому ее вначале нужно привести в минимальный порядок. Варварская (буквально на уровне ИГИЛ) добыча нефти была вызвана целым комплексом причин. Вначале при Чавесе отрасль была национализирована революционным порядком, что привело к разрыву отношений с прежними владельцами. Сервис и обслуживание оборудования были прекращены.

Политика террора привела к тому, что из страны бежало достаточно большое количество инженеров и технического персонала. Проблема была решена столь же революционно – управление отраслью передали армии. Генералы руководили, солдаты добывали. Логично, что все пришло в ужасающее состояние. Проблема усугубилась тем, что технологии добычи были нарушены, и в стране возник дефицит легкой нефти (которую добывать было проще), а она нужна для того, чтобы обеспечивать соотношение в смеси венесуэльского сорта нефти.

Теперь всё это нужно поднимать из руин. И не один год. Так что вопрос с регулярностью и объемами поставок – вопрос не из простых и очевидных. Но власти Венесуэлы окончательно пришли к выводу, что революционный эксперимент провалился, и нужно что-то делать.

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