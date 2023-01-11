 

«Приоритетная задача» — пропутинский американский конгрессмен призвал сократить помощь Украине

11.01.2023, 20:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц выступил за скорейшее снижение финансовой помощи, которую Вашингтон оказывает Украине. На его взгляд, США могут довольно легко урезать объём денег, которые поставляются Киеву «без необходимой отчётности», пишет Newsweek.


AP

Снижение финансовой помощи, которую они оказывают Украине, должно стать для США «главным приоритетом». Такое мнение в недавнем интервью высказал конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, пишет Newsweek.

В эфире Fox News политик и его коллега Лорен Боберт вновь выступили за сокращение бюджета Пентагона. При этом Гетц подчеркнул, что перед этим Вашингтону следует урезать объём средств, поставляемых Киеву, и предположил, что эта инициатива получит одобрение среди его однопартийцев, поясняет издание.

Ведущая телеканала Лора Ингрэм напомнила, что вопрос с бюджетом Министерства обороны — это «священная корова». А те снижения военных трат, которые предлагают Гетц и Боберт, могут в конечном итоге потребовать упразднения некоторых частей вооружённых сил США.  

«Мы можем защищать нашу страну и демонстрировать силу более эффективно и действенно, чем это делается сейчас. Трамп стал первым президентом, потребовавшим аудит Пентагона, и они не смогли его пройти. Мы получили аудит, чтобы показать, где именно они не справились со своими полномочиями», — ответил Гетц.

«Как насчёт того, чтобы мы начали с Украины, прежде чем урезать то, что мы делаем для наших войск? На мой взгляд, довольно легко добиться, чтобы часть денег, которые мы отправляем на Украину без необходимой отчётности, подверглась первоочередному сокращению», — добавил он.

Гетц неоднократно публично осуждал вовлечённость Вашингтона в украинский конфликт. Более того, на прошлой неделе конгрессмена обвинили в поддержке Москвы из-за его твита, высмеивающего Владимира Зеленского, обращает внимание Newsweek.

После того как его коллеги долгое время не могли определиться с кандидатурой спикера, Гетц написал в Twitter: «Сегодня палата представителей не организовалась. Самый большой проигравший — Зеленский. Самый большой победитель — налогоплательщики США».

По словам Newsweek, политик также «вызвал возмущение», отказавшись аплодировать украинскому президенту во время декабрьского визита Зеленского в Вашингтон. «Я не испытываю угрызений совести, что не вставал и не аплодировал какому-то иностранному лидеру из беспрецедентно коррумпированной страны, выпрашивающей более 100 миллиардов долларов, которые конгресс уже готов ей отправить», — объяснил свой поступок Гетц.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07.21 / Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина помолвлены

09.02.22 / Мнение: Бездействие – благо

15.07.22 / AP – американцы вновь устремились в продовольственные банки — из-за инфляции у них не хватает денег на еду

11.02.22 / Поклонники скорбят по Евгении Брик: “Невозможно принять”

05.03.22 / Мнение: Западные каналы прекращают вещание в России

16.12.22 / «Попытка быть услышанными» — британские медсёстры вышли на первую за столетие забастовку

26.05.21 / Facebook и Instagram теперь позволяют пользователям скрывать количество отметок «Нравится» для сообщений.

07.07.20 / В Китае, услышав в горах «рычание дракона», жители собрались на его поиски

27.10.22 / Юрий Гусев разбил голову и умер во время съемок фильма «Глухомань» в Ташкенте

10.01.22 / Невеста отказалась приглашать подругу на свадьбу из-за этого платья, ведь оно заберет все внимание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика