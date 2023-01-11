«Приоритетная задача» — пропутинский американский конгрессмен призвал сократить помощь Украине

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц выступил за скорейшее снижение финансовой помощи, которую Вашингтон оказывает Украине. На его взгляд, США могут довольно легко урезать объём денег, которые поставляются Киеву «без необходимой отчётности», пишет Newsweek.



AP

Снижение финансовой помощи, которую они оказывают Украине, должно стать для США «главным приоритетом». Такое мнение в недавнем интервью высказал конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, пишет Newsweek.

В эфире Fox News политик и его коллега Лорен Боберт вновь выступили за сокращение бюджета Пентагона. При этом Гетц подчеркнул, что перед этим Вашингтону следует урезать объём средств, поставляемых Киеву, и предположил, что эта инициатива получит одобрение среди его однопартийцев, поясняет издание.

Ведущая телеканала Лора Ингрэм напомнила, что вопрос с бюджетом Министерства обороны — это «священная корова». А те снижения военных трат, которые предлагают Гетц и Боберт, могут в конечном итоге потребовать упразднения некоторых частей вооружённых сил США.

«Мы можем защищать нашу страну и демонстрировать силу более эффективно и действенно, чем это делается сейчас. Трамп стал первым президентом, потребовавшим аудит Пентагона, и они не смогли его пройти. Мы получили аудит, чтобы показать, где именно они не справились со своими полномочиями», — ответил Гетц.

«Как насчёт того, чтобы мы начали с Украины, прежде чем урезать то, что мы делаем для наших войск? На мой взгляд, довольно легко добиться, чтобы часть денег, которые мы отправляем на Украину без необходимой отчётности, подверглась первоочередному сокращению», — добавил он.

Гетц неоднократно публично осуждал вовлечённость Вашингтона в украинский конфликт. Более того, на прошлой неделе конгрессмена обвинили в поддержке Москвы из-за его твита, высмеивающего Владимира Зеленского, обращает внимание Newsweek.

После того как его коллеги долгое время не могли определиться с кандидатурой спикера, Гетц написал в Twitter: «Сегодня палата представителей не организовалась. Самый большой проигравший — Зеленский. Самый большой победитель — налогоплательщики США».

По словам Newsweek, политик также «вызвал возмущение», отказавшись аплодировать украинскому президенту во время декабрьского визита Зеленского в Вашингтон. «Я не испытываю угрызений совести, что не вставал и не аплодировал какому-то иностранному лидеру из беспрецедентно коррумпированной страны, выпрашивающей более 100 миллиардов долларов, которые конгресс уже готов ей отправить», — объяснил свой поступок Гетц.