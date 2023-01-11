Мнение: Проблема курьеров и таксистов, впаривание кредиток тинейджерам и глобальная золотая лихорадка

1. В Школе Капитализма я рассказываю о дорогостоящей ошибке курьеров и таксистов. Цитирую из начала поста (ссылка):



Большие агрегаторы, все эти Яндексы, Озоны, Вайлдберриз и так далее, относятся к рядовым сотрудникам как к деловым партнёрам. Вместо того, чтобы обеспечивать курьеров с таксистами начальственным надзором, им просто предлагают ворох задач, из которых те могут самостоятельно выбирать интересные для себя.

С точки зрения корпораций сплошная экономия: и каркас из руководителей не нужен, и с больничными-отпусками хлопот нет, и заменяемость кадров идеальная. Настроил систему выдачи заказов, навесил сбоку службу поддержки, и всё — твои маленькие партнёры сделают всё остальное самостоятельно, причём значительно дешевле, чем если бы ты нанимал их в штат.

С точки зрения самих курьеров и таксистов не всё так хорошо…

2. Герман Клименко пишет (ссылка):



18-летний ребёнок знакомых пришёл в Y банк. За обычной дебетовой карточкой. Там ему вот именно так впендюрили кредитную карту. Вот с такими словами. Буквально всучили. “На всякий случай… Вдруг до зарплаты не хватит… Всегда должна быть возможность”. Как будто не видят, что перед ними студент, у которого зарплата, если и есть, то по определению в 10 раз меньше их кредитного лимита. Итог — кредитная зависимость.

Оружие у нас разрешено продавать с 18 лет. Но вот почему-то даже рекламы не видно. Не то что впарить 18-летнему ружьё или травмат “купить на всякий случай”. Да и перед покупкой обязательно отправляют на курсы обращения с оружием.

Мне кажется, необходимо обязать банки перед выдачей кредитов требовать с заёмщиков справку о сдаче экзамена по финансовой грамотности. А за впаривание кредиток 18-летним — сажать.

3. Угроза доллару со стороны золота и юаня продолжает расти (ссылка):

Центробанки мира скупают золото рекордными темпами за 50 лет. В прошлый раз такие объёмы покупки золота наблюдались в 1967 году – в период кризиса доверия к доллару и последующему за этим слому Бреттон-Вудской системы с отказом от формальной привязки американской валюты к золоту.

Это очень символично – ведь сейчас наблюдается похожий кризис доверия к долларовой системе, с санкционными войнами и заморозкой активов России. Лидерами по покупке золота являются Китай и России, к ним ещё присоединились Турция, Узбекистан и Катар.

Скупка золота Китаем совпала с визитом Си Цзиньпина на Ближний Восток, после которой начали появляться очертания новой финансовой системы как конкурента Евродоллара. Аналитик Credit Suisse и бывший сотрудник ФРС Золтан Пожар даже называет её “петроюанем”.

Он уверен, что в основе этой новой системы будут находиться страны “G7 Востока” – это БРИКС + Саудовская Аравия, Турция и Египет. Китай постепенно переориентируют своих основных торговых партнёров и тех, кто берёт кредиты у Пекина, на полную торговлю в юанях.

В дальнейшем юань может функционировать как цифровая валюта и быть при этом одновременно конвертируемым в золоте – учитывая, что золотые резервы Китая продолжают быстро расти. Это работа на перспективу – в будущем она может привести к тому, что рынок торговли углеводородами в юанях обойдёт по объёму долларовый, сделав “петроюань” реальностью.