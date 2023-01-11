 

Зеленский: Имеющие гражданство России люди не должны иметь украинское

11.01.2023, 20:30, Новости дня
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Люди с гражданством России, но имеющие политическое или духовное влияние на Украину, должны иметь только российское гражданство, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов, каких решений по украинскому гражданству ждать на фоне его лишения четверых депутатов.

Зеленский подчеркнул, что задача Украины заключается в том, «чтобы все люди, которые сегодня имеют двойное или тройное гражданство, включая гражданство России, и которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство – чтобы все эти люди обязательно имели гражданство одно – Российской Федерации. Пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве и живут», информирует «Политика страны» в Telegram-канале. 

Ранее Зеленский лишил украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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