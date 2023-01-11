Врачи отказались давать прогнозы по состоянию здоровья олимпийского чемпиона Костомарова
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Врачи пока не дают прогнозов по состоянию олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова, сообщил источник.
Он сообщил ТАСС, что Костомаров находится в тяжелом состоянии больнице в Коммунарке с диагнозом пневмония, врачи делают все необходимое, но не исключено, что в этом состоянии он может пробыть еще сутки.
Ранее олимпийский чемпион 2006 года в спортивных танцах на льду фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позже стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке, где проводят процедуру искусственного насыщения крови кислородом.
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