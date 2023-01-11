 

Врачи отказались давать прогнозы по состоянию здоровья олимпийского чемпиона Костомарова

11.01.2023, 20:30, Новости дня
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Врачи пока не дают прогнозов по состоянию олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова, сообщил источник.

Он сообщил ТАСС, что Костомаров находится в тяжелом состоянии больнице в Коммунарке с диагнозом пневмония, врачи делают все необходимое, но не исключено, что в этом состоянии он может пробыть еще сутки.

Ранее олимпийский чемпион 2006 года в спортивных танцах на льду фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позже стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке, где проводят процедуру искусственного насыщения крови кислородом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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