Врачи отказались давать прогнозы по состоянию здоровья олимпийского чемпиона Костомарова

Врачи пока не дают прогнозов по состоянию олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова, сообщил источник.

Он сообщил ТАСС, что Костомаров находится в тяжелом состоянии больнице в Коммунарке с диагнозом пневмония, врачи делают все необходимое, но не исключено, что в этом состоянии он может пробыть еще сутки.

Ранее олимпийский чемпион 2006 года в спортивных танцах на льду фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позже стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке, где проводят процедуру искусственного насыщения крови кислородом.

—