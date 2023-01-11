“Не бери пример с родителей”: ставшая мамой Муцениеце отказалась от своей судьбинушки

Актерская пара Павел Прилучный и Агата Муцениеце была одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе. Но их брак не выдержал испытания эпидемией коронавируса и треснул. Актриса публично обвинила мужа в пьянстве и рукоприкладстве, а потом и в изменах. После скандального развода Прилучный долго не грустил в одиночестве и сошелся с актрисой Мирославой Карпович, а потом женился на другой актрисе Зепюр Брутян, которая, по слухам, ждет от него ребенка.

От Павла Прилучного Агата Муцениеце родила двух детей – дочь и сына. Старшему наследнику актрисы Тимофею исполнилось десять лет. Звезда трогательно поздравила мальчика в своем аккаунте. Ставшая мамой в этот день 10 лет назад Муцениеце призналась, что мечтает о другой судьбе для новорожденного.

“Любимый сын!!! Я поздравляю тебя! 10 лет… Офигеть… 10!!! 10!!! Я не верю… Они пролетели так быстро!.. Расти таким же и дальше и не бери пример со своих родителей!” – написала Агата Муцениеце.

Напомним, старший сын Агаты Муцениеце Тимофей родился от Павла Прилучного в 2012 году, в 2016 году на свет появилась дочь Мия. В 2019 году семья переехала в новый роскошный дом стоимостью более 100 миллионов рублей. Именно там семья и развалилась.