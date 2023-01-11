“Таких людей надо уничтожать”: бесовщина вывела из себя моралиста Пригожина

В последнее время в США и других странах Запада пропагандируется тема людоедства. Например, каннибализм затрагивается в фильме Луки Гуаданьино “Целиком и полностью”, которому, как отмечает Пятый канал, рукоплескали на Венецианском кинофестивале. Картина рассказывает о двух людях, которые едят себе подобных, путешествуя по Америке. Об интересе к этой теме высказался российский продюсер Иосиф Пригожин.

Он считает, что рано или поздно это приведет к трагедии. “Я считаю, что подобных людей надо уничтожать”, – сказал Пригожин, которого явно вывела из себя эта тема. Супруг певицы Валерии убежден, что романтизация людоедства и другой бесовщицы в кино, музыке, книгах ведет к разрушению принципов, на которых и держится человечество. Мол, сейчас народ, живущий на Земле, переходит “на безобразную часть” жизни.

Пригожин придерживается мнения о том, что в настоящий момент необходимо двигаться по пути цивилизации и не поддаваться тому, что пропагандирует Запад.

Ранее Иосиф Пригожин уже выступал в качестве моралиста, высказываясь об американской певице Мадонне, которую обвинили в осквернении такого светлого праздника, как Рождество. Слова продюсера приводили “Дни.ру”.