 

В Калмыкии подросток сбил насмерть пенсионера

11.01.2023, 20:20, Разное
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В Калмыкии подросток совершил убийство. Он взял ключи от автомобиля у знакомого, сел за руль и сбил пожилого мужчину. Молодой человек без водительского удостоверения попросту не заметил пешехода.

Как сообщает VSE42.RU, пенсионер скончался от полученных травм, а подросток скрылся с места аварии. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.


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