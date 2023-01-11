 

Вот и все: Малахов больше не скрывает своего пристрастия

11.01.2023, 20:20, Разное
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Знаменитые люди с незапятнанной репутацией имеют армию поклонников и, как следствие, немалые гонорары, поэтому они стараются скрывать свои скелеты в шкафу и играть некую роль. Например, про Андрея Малахова ходит множество слухов, которые он не то что не подтверждает или опровергает, а просто не комментирует, поэтому многие относятся к нему с уважением и восторгаются им.

Однако Малахов, не имеющий вредных привычек, не такой идеальный, как может некоторым показаться. Например, он больше не скрывает своего довольно постыдного пристрастия. По словам телеведущего, он постоянно опаздывает. Шоумен даже на телевизионные эфиры не приходит вовремя. Вот и все. Другие свои недостатки Андрей держит в секрете.

Напомним, Малахов – примерный семьянин. Последние 12 лет он женат на Наталье Шкулевой. Супруги воспитывают пятилетнего сына Александра. Телеведущий также является крестным отцом для детей Филиппа Киркорова.

Ранее сообщалось о недуге Андрея Малахова. Фанаты заметили, что в последнее время телеведущий сильно изменился и, по их мнению, не в лучшую сторону. Подробнее об этом рассказывали “Дни.ру”.


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