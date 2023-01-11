Мнение: Полный сюрреализм

Читаю сейчас в новостях: “Шойгу назначил Герасимова командующим силами спецоперации вместо Суровикина” – в немом изумлении. Вообще Герасимов – это ж ведь опальный бывший (бывший ли?) начальник Генерального Штаба РФ, который до СВО был любимчиком Путина, а летом прошлого года резко перестал быть любимчиком и попал в опалу, кстати, вместе с другим экс-любимчиком, самим Шойгу. Ходили слухи, что обоих Путин собирался сгоряча разжаловать и чуть ли не посадить, но потом вроде как сдержался и просто лишил их своей монаршей милости, просто отодвинул в сторону и принялся нарочито командовать самостоятельно.

А Суровикина каких-то 3 месяца назад представляли в духе “Приехал Кутузов бить французов”, типа, вот он, железный фельдмаршал победы, уж он-то сейчас ого-го! Суровикин встал во главе, сдал Херсон, и… и, получается, скромно ушел в заместители, так, как будто и впрямь успешно выполнил ту единственную миссию, ради которой его и назначали.

Главное, совершенно сногсшибательно звучит сама формулировка: “Шойгу назначил Герасимова…” Позвольте! Но это ж двое теперь – для мебели?!

Но, видимо, в этом и смысл. Такого типа формулировки – знак “для тех, кто понимает”, что Путин самоустраняется от “спецоперации”, и теперь это как бы междусобойчик двух опальных персонажей. То есть – это способ окончательно списать на “знаем кого” окончательный провал.

Действительность вырисовывается всё нагляднее.