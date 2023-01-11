Исследование показывает, что спрос на мандарины вырос перед Новым годом

Согласно исследованию Contour.Markets, которое имеется в распоряжении РИА Новости, спрос на мандарины у россиян выше, чем в любой другой месяц. Однако продажи пищеварительного препарата снизились.

Спрос на мандарины, главный продукт новогоднего застолья, вырос более чем в два раза – до 105,7%. Согласно материалу, в декабре 2022 года россияне потратили на килограмм мандаринов на 6,1% меньше, чем в декабре 2021 года. По данным компании, люди также старались сократить расходы на новогодние украшения. В декабре 2021 года они купили на 18,7% меньше упаковок мишуры, чем в декабре 2021 года. Количество купленных гирлянд уменьшилось на 26,2%. Однако средняя цена украшений выросла. В декабре 2022 года средняя стоимость мишуры составила 80 рублей, а гирлянд – 279 рублей за штуку. Это по сравнению с 2021 годом, когда эти украшения стоили 67 рублей и 247 рублей.

Желание сэкономить не снизило спрос на елки, которые являются самым знаковым символом Нового года. В декабре прошлого года их продажи выросли на 11,5%, говорится в сообщении. При этом в среднем по РФ елки покупали за 2001 рубль, а в 2022 году на 8,5% меньше – за 1830 рублей.

Россияне не стали запасаться лекарствами для пищеварения, чтобы подготовиться к новогодним застольям. В декабре 2022 года они купили на 19,7% меньше активированного угля, чем в декабре 2021 года, и на 20% меньше упаковок “Мезима”. Исследование также показывает, что цены на уголь выросли на 50,4%, с 35 до 53 рублей, в среднем на мезим (с 126 и 142 рублей до 13,1%).