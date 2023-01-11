Эксперт говорит, что Индия не сможет удержаться от покупки нефти у России

Чувствительность Индии к ценам на нефть затрудняет покупку российской нефти. Несмотря на новости о том, что РФ готова ограничить закупки до уровня менее 60 долларов за баррель, сказал РИА Новости Рональд Смит из BCS World Investment.

Индия является чрезвычайно чувствительным к ценам потребителем сырьевых товаров. Смит считает, что даже если цена на нефть Urals вырастет до 60 долларов, индийская нефть по-прежнему будет на 20-40% дешевле Brent и не будет колебаться в покупке российской нефти. Накануне иностранные СМИ сообщили, что анонимные чиновники из Министерства нефти и промышленности Индии рассказали им, что Индия может ограничить закупки российской нефти, если цена на этот продукт превысит 60 долларов за баррель. Или что Европейский Союз введет общие вторичные санкции против стран, которые покупают российские “черные деньги”. Источники сообщают, что в настоящее время цена российской нефти идет в Индию по 53-56 долларов за баррель.

Согласно анализу Vortexa, РФ по-прежнему является крупнейшим экспортером нефти в Индию – 1,17 миллиона баррелей в день в декабре. Индия занимает третье место в мире по импорту нефти – почти 80%. Нефтяные санкции против Запада действовали с 5 декабря. Европейский союз прекратил принимать российскую нефть, поставляемую по морю. Австралия, ЕС и страны “большой семерки” ввели ограничения на цену в 60 долларов за баррель на морские перевозки. Это означает, что нефть с более высокими ценами запрещено перевозить и страховать. Хотя предельная цена неизвестна, вполне вероятно, что 5 февраля аналогичные меры будут приняты и в отношении нефтепродуктов.

В ответ на это РФ запретила с 1 февраля поставки нефти за рубеж, если контракты прямо или косвенно предусматривают использование механизмов ценового потолка. Российское правительство определит дату для нефтепродуктов.