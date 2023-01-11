Комиссия Госсовета сформирует предложения по развитию промышленности

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11.01.2023, 20:05, Разное
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Представитель правительства Тульской области рассказал РИА Новости, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании комиссии Госсовета РФ по промышленности поручил сформулировать основные предложения по росту промышленности за счет активной инвестиционной политики и государственной поддержки.

Алексей Дюмин заявил, что в среду тема развития промышленности в условиях “беспрецедентной санкционной агрессии недружественных государств и отсутствия технологических решений” была поднята на прошедшем в Москве заседании комиссии Госсовета РФ по “промышленности”. Ее возглавляет Алексей Дюмин, тульский губернатор.

Президент дал задание представить стратегические предложения, которые позволили бы обеспечить быстрый рост отрасли при условии эффективной поддержки со стороны государства и инвестиционной политики. “Речь идет не только о замещении продукции на рынке. Мы также хотим быть лидерами в ключевых областях страны”, – говорится в пресс-релизе Дюмина.

Собеседник агентства сообщил, что на заседании госсовета был представлен проект доклада. Доклад охватывает важные аспекты промышленного развития и включает системные решения для обеспечения промышленного роста страны в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Помимо задач в области обороны, в докладе будет уделено внимание развитию гражданского сектора. В подготовке доклада приняли участие представители президента, регионов и бизнес-ассоциаций.


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