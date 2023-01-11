Байкер-стиль, бомбер и пэчворк-принт: самые стильные куртки и варианты комбинаций с базовыми вещами

Куртки — незаменимый предмет гардероба, когда речь идет об уличном стиле. Именно с ним можно создавать эффектные образы. Рассматриваем трендовые модели курток и удачные варианты комбинаций с базовыми вещами.

Байкер-стиль

В наступившем 2023 году в моде особенно будут изделия из кожи. В таких вещах вы точно не замерзнете в прохладную или сырую погоду.

Если говорить о трендовых кожаных куртках, то здесь можно отметить изделия в байкерском стиле. Обилие заклепок и прочей фурнитуры будет только плюсом. Также не стоит обращать внимание исключительно на черные кожаные куртки. Вы можете разнообразить и освежить повседневные образы с помощью разноцветных курток.

К примеру, сильно смотрится кожаная короткая куртка в черно-желто-белом цветах. Такое изделие можно сочетать с черными кожаными штанами, так и с обычными синими джинсами. Под низ наденьте кофту или футболку нейтрального оттенка. Беспроигрышный вариант — это белая футболка из хлопка. Завершите образ кожаными ботильонами или сапогами.

Бомбер оверсайз

Классический фасон бомбера — это длина до талии или максимум до бедер. Также изделие должно сидеть по фигуре. Однако в этом сезоне классические традиции разрушились. В моду входят бомберы оверсайз, которые могут прикрывать паховую зону и быть с экстремально длинными рукавами, которые придется подкатывать.

Традиционно бомбер не имеет капюшона, однако и здесь мы видим новое прочтение классического изделия из девяностых. Теперь вы вполне можете интегрировать в повседневный лук бомбер оверсайз с капюшоном. Если пойдет дождик, то зонтик вам точно не понадобится.

С чем лучше сочетать такую верхнюю одежду? Попробуйте создать повседневный образ в спортивном стиле. Сочетайте леггинсы или спортивные штаны с кроп-топом, кроссовками, сверху набросьте бомбер. У вас получится в точности скопировать образ иконы стиля и жены Джастина Бибера Хейли Болдуин.

Пэчворк-принт

Техника пэчворк — это создание изделий из лоскутов. Принт пэчворк является имитацией данной технике. На самом деле изделие является цельным.

Куртки с таким рисунком станут хитом текущего года. Они добавят в любой ваш образ нотку бохо и этники. В данном случае можно и нужно рассматривать разноцветное изделие. Его следует сочетать с вещами нейтральных оттенков для того, чтобы образ не получился перегруженным. Например, куртку оверсайз с принтом пэчворк можно надеть поверх трикотажного платья прямого кроя и завершить образ ботильонами.

Обратите внимание на оригинальные утепленные куртки с таким рисунком. Они выглядят, словно укороченные дубленки с этническим орнаментом. Такие куртки лучше всего смотрятся с сапогами-«казаками».

Стеганые пуховики

В то время как бомберы становятся длиннее, стеганые пуховики становятся короче. В моду входят коротенькие теплые куртки, едва достигающие линии талии. Как правило, в них есть капюшоны для защиты от холода и от осадков. Однако надевать капюшон не стоит: пусть он останется декоративным элементом. В холодное время года лучше отдать предпочтение вязаной шапке или даже берету (если вам нравится сочетать элегантное и повседневное).

С чем сочетать стеганые короткие куртки? С любой одеждой из вашего базового гардероба: джинсами, брюками, юбками или платьями миди длины.

Джинсовые куртки

Нельзя не отметить актуальность изделий из денима. Смело составляйте на весну образы из джинсовой куртки и джинсовой куртки карго. У вас получится стильный и весьма молодежный лук. В этом вы можете убедиться, взглянув на главное фото в начале статьи (модель посередине).

В данном случае уместной будет спортивная обувь наподобие кед или кроссовок. Но если вам нравится экспериментировать, тогда рассмотрите вариант гладиаторских сандалий.