 

СМИ: Бейонсе предлагала Бритни Спирс сняться в своем клипе

11.01.2023, 19:40, Разное
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Звезда R&B Бейонсе пригласила свою измученную опекой коллегу Бритни Спирс сняться в ее новом музыкальном видео. Вероятнее всего, это был клип на одну из песен альбома “Renaissance” 2022 года. Однако шумной коллаборации у двух культовых певиц не получилось. Об этом сообщает ряд американских таблоидов.

Для Спирс такое сотрудничество могло бы стать громким возвращением после долгого перерыва в творческой карьере. Почему поп-звезда в итоге не появится в клипе Бейонсе, неизвестно. Журналисты PageSix пытались получить комментарии от представителей обеих певиц, но им не ответили.

По слухам, Бритни не проявила энтузиазм. Еще осенью она сообщила поклонникам в соцсетях, что хочет отдохнуть и даже не думает возвращаться в музыку. Хотя в начале 2022 года источники в музыкальной индустрии говорили, что Спирс планирует записать новый альбом:

С некоторыми ее прошлыми коллегами связались, спросили, хотят ли они снова поработать с Бритни, и все очень в этом заинтересованы.

Поклонники завалили Спирс вопросами о сотрудничестве с Бейонсе. Но звезда продолжает отмалчиваться. Спирс даже отключила комментарии в соцсетях, чтобы ее не беспокоили и дали наслаждаться свободной жизнью. 

Ранее Бритни Спирс сделала неожиданное признание, и теперь поклонники переживают за ее ментальное здоровье. Поп-звезда обратилась к младшей сестре, конфликт с которой продолжается уже больше года.


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