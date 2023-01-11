Мое дело: Екатерина и Светлана Коноваловы о своем бренде 4FORMS, одежде plus size и силе комьюнити

Как вы пришли в моду, с чего начинался ваш путь?

У нас и не было другого пути. Лет с пяти, если не раньше, я начала рисовать и шить одежду для кукол. А уже в возрасте 10-12 лет я начала вязать и шить одежду для себя. В этом мне помогала мама, она работала швеей и у нее был большой опыт. В общем, с возрастом все только развивалось. В институте я даже шила одежду самым смелым своим знакомым, тем, кто был готов к моим экспериментам. До 4FORMS у нас был свадебный салон, где были представлены в том числе и вечерние платья. После мы создали бренд свадебного пальто. Там мы делали очень утонченные и изысканные вещи, которые, к сожалению, так и не дошли до широкой публики. У нас не было другого выхода, кроме как заниматься тем, чем мы занимаемся сейчас. Были попытки отступить от своей природы, но они не увенчались успехом. Когда я подумала – “Ок, я все-таки буду шить одежду, видимо, это то, что я умею лучше всего, а Света будет заниматься маркетингом и продвижением” – вот тогда все срослось. Все, что мы пытались в себе когда-либо реализовать: творчество, идеи, общение с клиентом, ценности, все это соединилось в 4FORMS.

Светлана и Екатерина Коноваловы

Как родилась идея создания бренда, почему остановились именно на этой концепции? Расскажите о ней.

До появления 4FORMS у нас было несколько попыток отступить от своего предназначения, мы пробовали запускать другие проекты, но они оказались безуспешны. Например, среди них были онлайн-школа, одежда для кукол, салон свадебных пальто. Мы постоянно искали то, что нам откликнется и когда я решила узнать, а вдруг есть на свете еще люди больше 48-го размера, которые не могут подобрать себе одежду в массмаркете. Мы поделились нашей идеей с первыми клиентами и, оказалось, что у них тоже есть такой запрос. Мы со Светой были в шоке, когда увидели сколько людей заинтересованы в нашем продукте. На рынке никто не считался с сегментом plus size, возможно, какие-то бренды были представлены, но не для широкой публики. И тогда я поняла, что у нас есть прекрасная возможность объединить людей и организовать целое сообщество по интересам. В самом начале пути мы получали очень крутой положительный фидбэк от наших клиентов, и это вдохновляло нас расти и развиваться дальше.

Каким был стартовый капитал, и какие суммы бренд зарабатывает сейчас?

Начинали мы с маленького шоурума, и первые наши вложения это 50.000 рублей, которые мы заняли у нашего друга, сейчас он, кстати, уже партнер проекта. На эти деньги мы запустили первую тестовую рекламу нашего бренда и, получив с нее положительный отклик, поняли, что нужно расширяться. На другие вложения открыли первый шоурум на Никольской.

Когда мы открыли первый шоурум, то работали там вдвоем со Светой. Сами продавали, таскали сумки с вещами, налаживали процессы. Я тогда была на 7-м месяце беременности. Потом у нас появилась модель Лера, она тоже помогала там продавать в магазине. Дальше появились стилисты в магазине, и вот так постепенно расширялся штат. Сейчас у нас уже несколько независимых государств со своими руководителями и зонами ответственности. Например, есть направление оффлайн со своей управляющей, там работает около 50 человек, в онлайн-штате около 10 человек – не считая курьеров и работников склада. В дизайнерском отделе, то есть, нашем, всего 6 человек, у нас штат небольшой. И плюс отдельное направление, отвечающее за продвижение. Там около 10 сотрудников. Вот такая у нас большая команда, мы очень радуемся, что бренд растет и расширяется.

Лукбук 4FORMS

Говорят, что с родственниками работать не так просто. Как обстоят дела в вашем случае – вы похожи или дополняете друг друга благодаря разному видению бизнеса?

С родственники непросто работать, наверное, тем, у кого с детства не сложилось с родственниками. У нас замечательная семья и родственники. У нас крепкие долгие отношения. Мои близкие для меня – это лучшие друзья, учителя и наставники. Они всегда первые, кто поддержат нас в любом начинании. Дела с ними иметь приятно и суперкомфортно. Я знаю, что многие не могут строить бизнес с родственниками, потому что не могут разделить ответственность. Я думаю, это имеет место быть, но нас выручает доверие и уважение друг к другу. Мы точно знаем, что каждый из нас в своем деле профессионал и не нарушаем чужую зону работы. В мой пул работы, например, в первую очередь входит производство. Мои коллеги, близкие доверяют принятым мною решениям в этих вопросах, я, в свою очередь, всегда рассказываю и объясняю, почему поступаю именно так. На общих собраниях мы обсуждаем идеи и можем друг другу что-то посоветовать. Мне кажется, важно отметить то, что мы берем в команду изначально людей не по принципу родства, а по принципу профессионализма, а то, что они оказываются еще параллельно и нашими родственниками, это дополнительный бонус. Среди наших друзей, с которыми мы часто встречаемся, уже ходит шутка про работу в 4FORMS. Дело в том, что только трое друзей из нашей большой компании не стали частью бренда, и каждый раз при встрече мы смеемся и говорим, что они следующие.

Какие изделия из каталога, на ваш взгляд, наиболее актуальны в этом сезоне?

У нас не было задачи сделать только актуальные вещи, мы ставим перед собой важную цель – создать изделия, без которых ваш гардероб просто не сможет обойтись. Мы выстраиваем специальную матрицу перед запуском коллекции и прогнозируем, какая вещь и с чем будет сочетаться. Нам важно, чтобы одна вещь не стала уничтожителем для другой. Мы делаем акцент на универсальности наших коллекций, когда все вещи могут гармонично комбинироваться с другими. Таким образом, появляется свобода в выборе вещей. Еще один важный принцип, который мы учитываем – каждая женщина имеет несколько стилей в одежде. Даже, если чаще всего она ходит в деловом наряде, то дома у нее домашний комплект одежды, а на встречу с друзьями в загородный дом она поедет в casual-стиле. Я мечтаю о том, чтобы женщины хотели приобрести для себя весь наш ассортимент. Это будет значить, что в их жизни есть место и для отдыха, и для семьи, себя, работы.

Мы очень тонко продумываем наши капсулы. Например, деловая одежда у нас в бренде классно сочетается со спортивными вещами и получается такой городской спорт-шик. И таких комбинаций можно собрать много, это очень удобно для гардероба современной девушки.

Вводили ли вы в этом году новые позиции, которых не было раньше?

Мы регулярно расширяем горизонты. Сначала мы несколько лет собирали для клиентов необходимую базу – классические джинсы, базовые футболки и рубашки, тренчи, жакеты и т.д. Фундамент нам удалось собрать, поэтому в этом году мы решили добавить чуть больше ярких элементов в наши новые коллекции. Что я имею в виду – у нас был молочный двубортный жакет, наша неизменная классика, в этом году мы сделали его в цвете фуксия и добавили к нему брюки в том же цвете. А наша новогодняя коллекция впервые получилась такой пикантной, страстной, возможно, даже где-то вызывающей. Мы, конечно, оставляем наш традиционный base statement, но в этом году нам хотелось добавить чертовщинки. Поэтому на платьях и костюмах появляются кружева, перья, открытые плечи. Мы решили, что среди наших клиентов точно много девушек, кто готов о себе заявить, в таких вечерних нарядах почувствовать себя еще более желанными. Поэтому мы добавили высокие разрезы на комбинациях, силуэтные платья-футляры, чтобы девушки могли показать прекрасные ножки и формы, а не укутывать свое тело в бесформенные балахоны. Мы очень переживали, когда разрабатывали эти вещи, а как они будут сидеть, станут ли они универсальными для наших прекрасных женщин. Но в итоге мы получили столько положительных и классных отзывов от клиентов, и теперь точно уверены, что идем в правильном направлении. На весну у нас уже запланировано кое-что интересное и неожиданное.

Где можно приобрести вещи бренда?

У нас на сегодняшний день 4 оффлайн-магазина в Москве. Наш первенец был открыт на Ленинском проспекте, там царит особая семейная атмосфера, всех постоянных гостей мы уже знаем в лицо и по именам. Магазин-флагман расположен на Садово-Кудринской. Это самый большой наш магазин. Там огромное пространство, большие красивые примерочные, много зелени и, как и везде, супер клиентский сервис. Также у нас недавно открылось два магазина в торговых центрах Афимолл и Метрополис. Нам важно сделать каждое помещение уютным, радующим гостей, поэтому всегда добавляем в интерьер сюрпризы. Это может быть живой попугай или ручная роспись витражей. Так как мы в прошлом со Светой свадебные декораторы, то мы с большим вниманием относимся к деталям интерьера, нам хочется, чтобы каждое наше пространство передавало свою энергетику. Мы открыли корнер в Санкт-Петербурге, в AU PONT ROUGE. Там очень крутое пространство, у нас появляются первые клиенты, кто-то уже даже возвращается повторно. Также мы представлены на онлайн-площадке Lamoda.

И, в завершении, расскажу о нашем сайте 4forms.ru и соцсетях, где наши покупатели тоже могут оставлять заказы и с нами общаться. Наши стилисты на любое сообщение ответят, помогут решить любой вопрос по вещам, размерам и заказам. Благодаря онлайн-доставке и заказам мы дарим возможности девушкам и женщинам из других городов, где нет наших магазинов одеваться красиво, покупать и заказывать то, что им нравится независимо от места жительства.

Каким вы видите будущее 4FORMS?

Это шикарное, безоблачное будущее, в котором все женщины красивы в любой форме, с любым типом фигуры. Они реализованы, удовлетворены своим внешним видом, они любят себя. Кажется, у нас даже есть небольшой слоган для будущего: “В каком бы размере вы не были, как красиво бы вы не одевались, главное, чтобы эта одежда была от 4FORMS”. Это отсылка к цитате Генри Форда: “Машина может быть любого цвета, если этот цвет черный”. Вот так мы видим будущее 4FORMS. Возможно, немного агрессивно и амбициозно прозвучит, но у нас в планах стать брендом одежды plus size номер один в России.