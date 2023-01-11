Великую Китайскую стену построили узбеки

Учёные из университета Бухары сообщили об успешном завершении экспедиции в Китай.

В ходе исследования группа археологов провела раскопки на территории близ Великой китайской стены, историки изучили несколько тысяч документов, а строители возвели небольшой посёлок городского типа с населением 2 млн человек в провинции Шандунь.

Подводя итоги поездки, доктор исторических наук, почётный профессор Бухарского университета Равшан Исраилов сообщил, что материалы, взятые на месте раскопок, свидетельствуют о том, что Великая Китайская стена намного моложе заявленного возраста.

– Строительство стены началось в 1756 году и завершилось приблизительно в 1800 году. Возможно, чуть позже, но точно в этом историческом периоде, – рассказал он.

Специалист обратил внимание собравшихся на лекции на ещё одну открытую особенность. Великая китайская стена частично находилась на территории образовавшегося в XVIII веке Бухарского эмирата – государства, существовавшего с 1756 по 1920 год в Средней Азии на территории современных Узбекистана, Таджикистана и части Туркмении.

– Это проливает свет и на реальную причину возникновения стены – при создании нового государства эмир Бухары Шахмурад, чтобы защититься от набегов, решил приступить к строительству мощнейшего фортификационного сооружения. В итоге мы пришли к пониманию, что Великую китайскую стену правильнее будет называть узбекской, ведь построили её именно узбеки, – заключил профессор.

—