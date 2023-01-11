Пентагон рассматривает возможность передачи Украине боевых бронированных машин Stryker

Пентагон обдумывает возможность поставок на Украину боевых бронированных машин Stryker в рамках предстоящего пакета помощи, пишет издание Politico со ссылкой на источники в Министерстве обороны США. Несмотря на то что окончательное решение ещё не принято, администрация президента Джо Байдена может объявить об этом уже в конце следующей недели, во время очередного заседания контактной группы по обороне Украины в Германии.



AP

США рассматривают возможность отправки Киеву боевых бронированных машин Stryker в рамках очередного пакета военной помощи Украине для отражения «ожидаемого весеннего наступления России», пишет Politico со ссылкой на источники в Министерстве обороны США.

На прошлой неделе США анонсировали передачу Киеву 50 боевых машин пехоты Bradley. По словам источника издания, «Страйкеры» могут войти в следующий пакет военной помощи. Администрация президента Джо Байдена может объявить об этом уже в конце следующей недели, во время очередного заседания контактной группы по обороне Украины в Германии. Окончательное решение ещё не принято, и Вашингтон может отправить «Страйкеры» в следующем пакете, подчёркивает Politico.

«Страйкеры» станут ещё одним компонентом арсенала Киева и помогут удовлетворить острую потребность Киева в бронетехнике на фоне растущих опасений нового крупного наступления российских войск в ближайшие недели. Хотя «Страйкеры» не так мощны и защищены, как танки, восьмиколёсные боевые бронированные машины могут работать в снегу, грязи и песке, хотя подвижность на бездорожье несколько ограничена отсутствием гусениц, отмечается в материале.

США уже отправили Украине тысячи боевых машин, в том числе «Хаммеры» и противоминные машины, используемые для переброски войск на поле боя. Тем не менее «Страйкеры» являются промежуточным звеном между танком и бронетранспортёром, движутся тише, чем Bradley, и могут перевозить больше солдат. Отправка бронированных машин может предшествовать предоставлению Киеву танков. Однако страны Запада в течение нескольких месяцев не могут определиться, кто первым поставит тяжёлую военную технику, резюмирует Politico.