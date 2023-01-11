 

Пентагон рассматривает возможность передачи Украине боевых бронированных машин Stryker

11.01.2023, 19:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пентагон обдумывает возможность поставок на Украину боевых бронированных машин Stryker в рамках предстоящего пакета помощи, пишет издание Politico со ссылкой на источники в Министерстве обороны США. Несмотря на то что окончательное решение ещё не принято, администрация президента Джо Байдена может объявить об этом уже в конце следующей недели, во время очередного заседания контактной группы по обороне Украины в Германии.


AP

США рассматривают возможность отправки Киеву боевых бронированных машин Stryker в рамках очередного пакета военной помощи Украине для отражения «ожидаемого весеннего наступления России», пишет Politico со ссылкой на источники в Министерстве обороны США.

На прошлой неделе США анонсировали передачу Киеву 50 боевых машин пехоты Bradley. По словам источника издания, «Страйкеры» могут войти в следующий пакет военной помощи. Администрация президента Джо Байдена может объявить об этом уже в конце следующей недели, во время очередного заседания контактной группы по обороне Украины в Германии. Окончательное решение ещё не принято, и Вашингтон может отправить «Страйкеры» в следующем пакете, подчёркивает Politico.

«Страйкеры» станут ещё одним компонентом арсенала Киева и помогут удовлетворить острую потребность Киева в бронетехнике на фоне растущих опасений нового крупного наступления российских войск в ближайшие недели. Хотя «Страйкеры» не так мощны и защищены, как танки, восьмиколёсные боевые бронированные машины могут работать в снегу, грязи и песке, хотя подвижность на бездорожье несколько ограничена отсутствием гусениц, отмечается в материале.

США уже отправили Украине тысячи боевых машин, в том числе «Хаммеры» и противоминные машины, используемые для переброски войск на поле боя. Тем не менее «Страйкеры» являются промежуточным звеном между танком и бронетранспортёром, движутся тише, чем Bradley, и могут перевозить больше солдат. Отправка бронированных машин может предшествовать предоставлению Киеву танков. Однако страны Запада в течение нескольких месяцев не могут определиться, кто первым поставит тяжёлую военную технику, резюмирует Politico.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09.22 / Бывший премьер Польши – следующая зима для Европы будет куда сложнее этой

24.05.22 / Мнение: Что случилось с Rutube?

27.06.21 / Девы долго сдерживаются, а потом взрываются из-за чего-то незначительного: как злятся женщины разных знаков зодиака

09.03.21 / Скандалы: «Хлеб на ноги ставит, а вино валит»

17.02.21 / «Ошибка наблюдений» – астрономы опровергли существование Планеты Х (Нибиру)

20.12.22 / Мэтт Деймон потерял 250 млн долларов, отказавшись от роли в “Аватаре” Джеймса Кэмерона

29.06.21 / Спальня — не лучшее место: где хранить деньги в квартире, чтобы избежать бедности

13.10.22 / Яркие брючные костюмы и штаны с пуговицами: трендовые брюки осени, которые заменят джинсы

10.02.22 / Сергей Безруков и Анна Матисон впервые вышли в свет после рождения третьего общего ребенка

15.11.21 / Скандалы: Заговор под священной грушей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика