 

Украинский кризис поставил школьную систему ФРГ на грань коллапса

11.01.2023, 19:30, Разное
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Наплыв детей школьного возраста с Украины привёл к тому, что немецкая образовательная система оказалась на грани коллапса, пишет Der Tagesspiegel. Согласно оценкам, в стране не хватает около 40 тысяч преподавателей: отмечается, что проблема существовала и до резкого увеличения нагрузки на школьную систему.


AP

На протяжении многих лет в школьной системе ФРГ царила атмосфера «долговременного чрезвычайного положения», связанная с нехваткой учителей, большим количеством замещений и прочими проблемами, пишет Der Tagesspiegel. Однако с началом украинского кризиса ситуация сменилась на настоящее чрезвычайное положение, отмечает издание.

Сейчас на территории Германии зарегистрировано более 200 тыс. детей школьного возраста с Украины, пишет Der Tagesspiegel. Немецкие школы бьют тревогу, поскольку нагрузка на них резко возросла: ситуация с местами в детских садах ещё более напряжённая.

Как отмечает издание, на этот год правительство ФРГ выделило дополнительные €1,5 миллиардов для помощи украинским беженцам. Ключевой проблемой является нехватка учителей в школах. «Образовательная система находится на грани коллапса», — приводит издание слова председателя немецкого профсоюза учителей Майке Финнерн. Президент немецкого объединения учителей Хайнц-Петер Мидингер отметил, что украинским детям часто не предлагают достаточного количество языковых занятий.

По оценкам немецкого объединения учителей, сейчас в ФРГ не хватает около 40 тыс. преподавателей, пишет Der Tagesspiegel. В том числе по этой причине многие украинские дети не могут обучаться немецкому языку. Согласно недавнему опросу, проведённому в 356 немецких гимназиях, лишь половина учебных заведений получила дополнительные учительские кадры. Кроме того, в 58% школ не было подготовительных классов по немецкому языку. 


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