 

Ученые назвали витамин, недостаток которого ускоряет старение мозга

11.01.2023, 19:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Была проведена исследовательская работа, в процессе которой научные сотрудники Грайфсвальдского университета пришли к выводу, что пониженный уровень витамина D может указывать на ускоренное старение мозга.

В эксперименте приняли участие добровольцы в возрасте от 20 до 82 лет. Участники проходили МРТ, а также сдали кровь на анализы. После изучения результатов, специалисты обнаружили неожиданную взаимосвязь.

Таким образом, стало известно, что витамин D оказывает существенное влияние на старение головного мозга человека. Кроме того, повышенный его уровень связан с большим объемом серого вещества и общим объемом мозга.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06.22 / Мнение: Заставляли учить биографию Сталина

24.11.22 / Собянин рассказал о строительстве моста через Яузу

27.05.22 / Мнение: Равновесный курс

30.01.22 / Куркума, лаванда и мята: домашние способы избавления от женских усиков

02.07.21 / Вредные иллюзии: влияние неправильных представлений о России на политику США

10.02.22 / Пора перестать обсуждать: посол России призвал к действиям после ответа НАТО и США

08.10.22 / Американцы пожертвовали почти $400 тысяч на вывоз мигрантов из Техаса

31.05.22 / Профессор Оксфорда – не верьте давосским предсказаниям — хоронить глобализацию пока рано

04.08.21 / В день рождения Меган Маркл: кто она – коварная соблазнительница или проект Букингемского дворца

27.04.22 / Минюст: Pаспродажа мест в реестре иноагентов завершится 1 мая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика