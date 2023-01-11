Ученые назвали витамин, недостаток которого ускоряет старение мозга

Была проведена исследовательская работа, в процессе которой научные сотрудники Грайфсвальдского университета пришли к выводу, что пониженный уровень витамина D может указывать на ускоренное старение мозга.

В эксперименте приняли участие добровольцы в возрасте от 20 до 82 лет. Участники проходили МРТ, а также сдали кровь на анализы. После изучения результатов, специалисты обнаружили неожиданную взаимосвязь.

Таким образом, стало известно, что витамин D оказывает существенное влияние на старение головного мозга человека. Кроме того, повышенный его уровень связан с большим объемом серого вещества и общим объемом мозга.