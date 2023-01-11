Ученые рассказали о пользе сыра для организма

Была проведена новая исследовательская работа, в результате которой эксперты выяснили, что, несмотря на то, что сыр является полезным продуктов, необходимо ответственно подходить к его выбору, а также не злоупотреблять им.

В состав сыра входит немалое количество соли и насыщенных жиров. Оказывается, в 30-граммовой порции чеддера может быть намного больше соли, чем в пачке чипсов. Именно поэтому эксперты советуют быть осторожными с этим сыром.

Кроме того, при регулярном употреблении насыщенных жиров в большом количестве может существенно повыситься уровень холестерина. Зачастую это приводит к возникновению заболеваний сердца и сосудов.