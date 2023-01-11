Мнение: Судьба мобилизованного

Мобилизованного Александра Лешкова признали виновным в нанесении побоев офицеру и приговорили к пяти с половиной годам колонии строгого режима.

Приговор законный? Законный. Нельзя быковать на офицеров, даже если офицеры не правы. Нельзя угрожать офицерам, а тем более толкать.

Но справедливый ли приговор? Нет, не справедливый.

В материалах уголовного дела есть постановление, в котором написано, что 13 ноября 2022 года при проведении строевого смотра в «Патриоте» рядовой Лешков «в оскорбительной форме с использованием нецензурных слов» пожаловался на организацию службы, обеспечение имуществом мобилизованных и на огневую подготовку. В процессе солдат «намеренно выпустил в лицо» подполковнику Денису Мазанову дым от сигареты, в связи с чем тот отстранил его рукой. После этого, говорится в материалах, Лешков умышленно ударил Мазанова кулаком в грудь.

Но Лешков побоев офицеру не наносил. Это четко видно на видеозаписи. После заявлений об “имитации стрельб, учений и строя” Лешков заявил, что мобилизованным дают бронежилеты, которые пробиваются насквозь. “Почему нам дается не армейский бронежилет, а вот эта дрочь китайская. С этим как воевать? Почему ребята сами покупают разгрузки, аптечки, херечки?”.

По словам Лешкова, после мобилизации он пролежал неделю в больнице с воспалением легких. Когда узнал, что его соратников собираются отправить из части, отказался от лечения — “Чтобы не дай бог мои ребята без меня не уехали”.

В общем, хотел Александр Лешаков помочь Родине. Заступился за Главкома, обвинил офицеров в саботаже указов президента России. Но об него ноги вытерли. На Украину теперь он сможет попасть, только записавшись в ЧВК «Вагнер».

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