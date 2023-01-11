Мнение: Российский рынок рекламы, рекорд доли российского кино и возвращение кириллицы в автономера

1. Российская рекламная отрасль чувствует себя прекрасно, вопреки санкциям и уходу западных компаний с рынка. Просадка по итогам прошлого года незначительная (ссылка):



Если в 2018 году на телевидение и интернет приходились примерно одинаковые объемы рекламных вложений, то с 2019 года рекламодатели стали запускать больше рекламы в интернете.

В 2021 году бизнес начал активно восстанавливаться, запускались новые площадки, что позволило рынку рекламы увеличиться. В 2022 году ожидается снижение объемов на 5%, однако российским, китайским и другим компаниям почти удалось компенсировать уход западных рекламодателей.

2. У российской киноотрасли в сложившихся условиях перспективы неплохие. Уход Голливуда с нашего рынка усложнил работу кинопрокатчикам, однако для создателей отечественного кинопродукта это шанс, которым глупо не воспользоваться. Блогер zemfort1983 пишет (ссылка):



В 2022 году совокупные кассовые сборы кинопроката Российской Федерации составили 23,7 млрд рублей, в кинотеатрах страны было продано 83,2 млн билетов. По итогам года кассовые сборы достигли уровня 2020 года, превысив его показатели на 792 млн рублей. Падение по сравнению с 2021 годом составило 41,9% по кассовым сборам и 42,9% по количеству проданных билетов.

Сборы российского кино в 2022 году составили 12,3 млрд рублей (52,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката); на сеансы российских фильмов в кинотеатрах страны было продано 46,2 млн билетов (55,5% от совокупного числа проданных билетов). Показатели российского кино превысили уровень 2021 года на 18,5% по кассовым сборам (1,9 млрд рублей) и на 16,3% по посещаемости.

Сборы зарубежных фильмов в 2022 году составили 11,3 млрд рублей, на сеансы зарубежных фильмов было продано 37,0 млн билетов. По сравнению с 2021 годом снижение кассовых сборов и посещаемости составило -62,6% и -65,1% соответственно (19,0 млрд рублей, 69 млн зрителей).

Пятерку крупнейших фильмов по объему проданных билетов в 2022 году составили приключенческое фэнтези режиссера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Посланник Тьмы», приключенческий боевик «Анчартед: На картах не значится», историческая драма режиссера Антона Мегердичева «Сердце Пармы», супергеройский фильм по мотивам комиксов Marvel «Человек паук: Нет пути домой», семейный анимационный фильм «Зверопой 2».

2023-й в свою очередь стартовал с рекордных сборов “Чебурашки”.

3. Дискуссионная идея о расширении диапазона букв, используемых в российских автомобильных номерах. Сейчас там разрешены только буквы А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х. Автор идеи предлагает вернуть в номера другие буквы кириллицы (ссылка):

…после распада СССР автомобильные номера стали изготавливать только с буквами русского алфавита, которые присутствуют и в латинском, а также использовать только такие же буквы в обозначении серии СТС или водительских прав. <…> …это было сделано для того, чтобы люди могли выехать на личных машинах в Европу.

Но… сколько их таких у нас, кто ездит туда на своих машинах?

Много их, разве что, в областях, которые расположены рядом с европейскими странами.

А вот кому нужны такие номера в центральной и южной части России, на Урале и за Уралом, в Сибири, на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, на Сахалине и Камчатке?

К тому же и в западных областях можно было всего лишь дать людям выбор. Если человек собирается ездить на машине в Европу, то в заявлении просит выдать ему номер только с буквами из латинского алфавита, а если нет, то получает номер с любыми буквами русского алфавита.

Да ладно бы, это касалось только автономеров, но мы же, обижаясь на соседние республики, которые вместо кириллицы вводят у себя латиницу, сами вытравливаем из обихода нашу очень важную букву -“Ё”.

Неужели так трудно отпечатать в типографии книгу, где будет не “Елка”, а “Ёлка”, не “Ежик”, а “Ёжик”, не “Мед”, а “Мёд”, не “Лед”, а “Лёд”?

Букву Б, похожую на цифру 6, или букву З, похожую на цифру 3, использовать в номерах не стоит, хотя для цифр там и предназначены особые позиции. А буквы типа Ж, Й, П, Ф, Щ и Я я бы в номера вернул.