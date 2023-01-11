Правительство Британии подтвердило планы по передаче танков Украине

Британское правительство подтвердило, что Лондон планирует предоставить Украине танки, информирует газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Представитель отметил, что Британия ускоряет поддержку Украины путем предоставления военных технологий следующего поколения, «которые помогут выиграть эту войну… Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить ход войны», информирует РИА «Новости».

Представитель канцелярии также заявил, что Сунак попросил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в ближайшие недели «работать с партнерами», чтобы быстрее продвинуться в поддержке Украины.

Ранее стало известно, что Британия впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву до 10 основных боевых танков Великобритании Challenger 2.

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