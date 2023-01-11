 

Миссию экипажа «Союз МС-22» продлили на несколько месяцев

11.01.2023, 19:08, Новости дня
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Миссия экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-22» будет продлена на несколько месяцев, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

По его словам, состояние здоровья экипажа «Союза МС-22» оценивается как хорошее. Крикалев подчеркнул, что в критической ситуации одного из космонавтов миссии «Союза МС-22» можно будет спустить на Землю при помощи корабля Crew Dragon («Крю дрэгон») американской компании SpaceX. Ранее Роскосмос сообщил, что такой вариант рассматривался, но от него отказались, передает ТАСС.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что радиатор корабля «Союз МС-22» был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом.

Напомним, российские космонавты не смогли выйти в открытый космос из-за предупредительного сигнала системы диагностики корабля «Союз МС-22».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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