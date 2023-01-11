Курс доллара на Мосбирже упал до 68,73 рублей

Рубль укрепился к концу торгов по отношению к доллару и юаню, курс которых упал до 68,73 рубля и 10,07 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара на 19.00 мск к закрытию торгов за день упал на 1,07 рубля, до 68,73 рубля, юань – на 21 копейку, до 10,07 рубля, евро – на 90 копеек, до 74 рублей ровно, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что рубль на открытии торгов подешевел к основным валютам. По отношению к доллару – на 11,25 копейки, к евро – на 13,25 копейки и к юаню – на 0,9 копейки.

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