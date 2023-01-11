Скандалы: Записаться к врачу или выбрать завтрак своему ребенку: как электронные сервисы помогают москвичам

В век цифровизации и современных технологий жизнь человека сложно представить без электронных сервисов

С их помощью можно сделать почти все: записаться к врачу, подать документы, организовать вывоз ненужных вещей, заказать выписки, записать ребенка в школу или сад и даже выбрать, чем его будут кормить. Подобными опциями активно пользуются москвичи (только в 2022 году – 629 млн раз), поэтому из года в год число электронных сервисов и возможностей, которые они дают, неумолимо растет.

Так, например, с прошлого года жители столицы могут в электронном виде подать заявление на ежемесячное пособие для детей в возрасте до трех и от 8 до 18 лет. Также в формате онлайн можно подать заявку на получение соцобслуживания на дому или в стационаре, а учащиеся вузов теперь могут оформить справку при назначении государственной социальной стипендии, а льготники — подать электронное заявление на выпуск карты москвича. Для того, чтобы получить эти и многие другие (на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина их свыше 380) услуги, достаточно просто иметь ПК или мобильный телефон с доступом в интернет.

Особую радость заботливым родителям юных жителей Москвы доставляет специальный сервис с выбором блюд, которые дети будут есть в школе. Опция доступна на «Госуслугах» в разделе «Мой ребенок в школе». Ее преимущества уже по достоинству оценили родители детей, которые имеют пищевую аллергию или непереносимость определенных продуктов. Там же можно увидеть подробные данные о составе блюд, их калорийности и соотношении белков, жиров и углеводов. К составлению такого меню в Москве подходят со всей серьезностью: над этим трудятся нутрициологи и диетологи. Их задача – руководствуясь принципами правильного питания составить для детей максимально полезный рацион. А чтобы это было еще и вкусно, готовкой занимаются профессиональные повара комбинатов питания. В своей работе они используют только щадящие методы обработки: варят, тушат, запекают. Более того, оставить отзывы о качестве блюд можно с помощью специального бесплатного приложения «Оценка питания».

Кирилл Куликов