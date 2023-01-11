 

В Москве нашли мумию мужчины в черном кимоно

11.01.2023, 18:55, Разное
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В Москве в двухэтажной квартире на улице Дубнинской обнаружили тело мужчины. Труп уже успел превратиться в мумию, так как, по данным “Царьграда”, пролежал после смерти около 20 дней.

Полицию вызвала соседка, так как переживала, потому что мужчина долго не выходил на связь. Правоохранители вскрыли дверь квартиры и нашли мертвеца в черном кимоно. Об этом сообщает “Радио 1”.


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