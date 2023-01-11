 

“Летальный исход”: Овечкин слил данные подключенного к ИВЛ Костомарова с сепсисом в легких

11.01.2023, 18:55, Разное
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Роман Костомаров с сильными болями в груди попал в ГКБ имени Мухина 9 января. Там спортсмена подключили к ИВЛ, но это не помогло. Потом его перевели в клинический центр в Коммунарке и провели процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, которую обычно делают в критических ситуациях.

Коммунаркис пневмонией и был переведен в реанимацию. Однако терапия, судя по всему, не помогала, и у спортсмена развился сепсис в легких. По словам пульмонолога Вячеслава Овечкина, при таких осложнениях Костомарову грозит даже летальный исход.

По словам медика, сепсис еще более страшное осложнение, чем сама пневмония. Все дело в том, что инфекция с кровотоком может зазить весь организм, из-за чего болезнь может отразиться в виде дыхательной или почечной недостаточности, а это состояние уже критически опасно, сообщает Пятый канал.

“Может утяжеляться и привести вплоть до летального исхода”, – отметил медик.

Шанс на выздоровление у Костомарова безусловно есть, однако прогнозировать, как аукнется инфекция, сейчас нельзя. Россияне молятся за Романа Костомарова и желают ему скорейшего выздоровления.


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