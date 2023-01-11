Эксперт считает, что Россия может стать точкой роста в случае глобального кризиса

Глобальные экономические кризисы – лишь вопрос времени, и когда они произойдут, Россия, Индия и Китай могут стать новыми зонами роста, заявил РИА Новости Денис Перепелица (заведующий кафедрой глобальных финансовых рынков и финтеха Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова).

В интервью El Mundo Нуриэль Рубини (американский экономист) предсказал, что в 2008 году будет кризис. В 2008 году он сказал, что в течение 10 лет мировое сообщество столкнется с “матерью всех долговых кризисов”. Рубини сказал, что он пессимистично настроен по отношению к консенсусу о том, что многие страны увидят экономический рост к 2023 году.

Экономические кризисы могут быть цикличными, и не стоит ожидать бесконечного роста. Существует также предел экономического роста, который отвечает потребностям общества. Перепелица заявил, что к 2023 году мир столкнется с кризисом перепроизводства. Эта проблема была частично “отодвинута”, пояснил он, сославшись на глобальные блокировки и пандемию коронавируса. Чем дольше кризис будет отодвигаться, тем хуже он будет становиться.

“Одно можно сказать точно – кризис еще не начался. Он уже перезрел. Экономический рост возможен в 2023 году только при условии высокой инфляции и активного стимулирования со стороны правительства”, – эксперт заявил, что после кризиса мир будет искать новые источники роста. Скорее всего, это будут Россия, Индия и Китай.

По его словам, суть любого кризиса заключается в перераспределении и смене собственников. Новый масштабный кризис не станет исключением. Перепелица заявил, что может произойти глобальная трансформация, которая приведет к появлению нового валютного рынка, на котором будут доминировать фиатные валюты в цифровом формате.