 

“АвтоВАЗ” может начать выпуск электромобилей на заводе в Санкт-Петербурге

11.01.2023, 18:41, Разное
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Автопроизводитель заявил, что АвтоВАЗ открыт для идеи производства электромобилей “е-Нева” (разработка концерна “Алмаз-Антей”) на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Ранее в среду компания заявила, что она открыта к возможности производства электромобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
АвтоВАЗ заявил, что площадка нового завода имеет высокий потенциал и что компания открыта для рассмотрения дополнительных партнерских проектов, таких как производство электромобиля e-Neva, который Концерн ВКО “Алмаз-Антей” создал в Санкт-Петербурге.

Президент компании Максим Соколов заявил во вторник, что АвтоВАЗ примет петербургский завод от ФГУП НАМИ в январе-феврале. Автопроизводитель также объявил, что завод возобновит производство во втором полугодии. Вначале под маркой Лада выпускалось не менее трех моделей. Переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, продолжаются.


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