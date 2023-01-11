“АвтоВАЗ” может начать выпуск электромобилей на заводе в Санкт-Петербурге

Автопроизводитель заявил, что АвтоВАЗ открыт для идеи производства электромобилей “е-Нева” (разработка концерна “Алмаз-Антей”) на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Ранее в среду компания заявила, что она открыта к возможности производства электромобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

АвтоВАЗ заявил, что площадка нового завода имеет высокий потенциал и что компания открыта для рассмотрения дополнительных партнерских проектов, таких как производство электромобиля e-Neva, который Концерн ВКО “Алмаз-Антей” создал в Санкт-Петербурге.

Президент компании Максим Соколов заявил во вторник, что АвтоВАЗ примет петербургский завод от ФГУП НАМИ в январе-феврале. Автопроизводитель также объявил, что завод возобновит производство во втором полугодии. Вначале под маркой Лада выпускалось не менее трех моделей. Переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, продолжаются.