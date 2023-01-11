Уровень инфляции в России на конец 2022 года составил 11,9 процента

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что инфляция в РФ в 2022 году будет ниже 12,5% – 11,9%. Эта информация была представлена на совещании президента Владимира Путина и членов его правительства.

По итогам года уровень инфляции оказался ниже 12,5%. Министр заявил, что это произошло несмотря на перенос индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которая была запланирована на 1 июля 2023 года, на 1 декабря 2022 года. Министерство экономического развития прогнозировало, что в 2022 году инфляция в РФ составит 12,4%. Однако глава министерства не исключил возможности, что уровень инфляции в РФ в 2022 году будет выше ожидаемого – в пределах 12-12,4% и 12,12,4%.

В конце декабря 2022 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что инфляция в РФ к концу года достигнет 12%.