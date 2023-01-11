Все факты о бывшей девушке принца Гарри из новых мемуаров

Принц Гарри и Челси Дэйви познакомились в 2004 году, после чего между ними закрутился роман, продлившийся вплоть до 2010-го. После расставания экс-возлюбленные остались хорошими друзьями, и в 2018-м Челси стала гостьей на свадьбе Гарри с Меган Маркл. Челси — бизнес-вумен: в 2016 году она запустила собственный ювелирный бренд, а в 2020-м открыла туристическую компанию. Собрали все, что герцог рассказал о бывшей подруге на страницах нашумевших мемуаров.

Гарри и Челси познакомились в поло-клубе…

В книге герцог рассказал, что познакомился с экс-подругой за несколько лет до начала романтических отношений. А в марте 2004-го он прибыл с визитом в Кейптаун, Южная Африка, где жила Челси, что стало отправной точкой их романа.

Однажды вечером мы говорили о том, чтобы пригласить к себе несколько человек на ужин. Только была одна маленькая проблема. Мы никого не знали в Кейптауне, – написал он. – Но подождите, это было не совсем правдой. Я встретил кое-кого много лет назад — девушку из Южной Африки. В Беркширском поло-клубе. Челси. Я помню. Она была… Другой.

Челси мало волновал королевский титул Гарри…

Рассказывая о бывшей, Гарри подчеркнул, что ей были чужды правила и условности. Кроме того, у Челси не было стремления приобщиться к монаршим кругам. Она ничего не знала ни о королевской семье, ни даже о гибели принцессы Дианы.

В отличие от многих людей, которых я знал, она, казалось, совершенно не заботилась о внешности, о приличиях, о королевской власти. В отличие от многих девушек, которых я встречал, она не примеряла корону в тот момент, когда пожимала мне руку. Она казалась невосприимчивой к этому распространенному недугу, который иногда называют “синдромом трона”, – вспомнил Гарри. – Я всегда хотел знать, каково это — встретить женщину, чьи глаза не округляются при упоминании моего титула. Ее не только не интересовал мой титул, но и, казалось, он ей наскучил.

На первом свидании Гарри и Челси говорили об Африке…

Бывшая подруга герцога родилась и выросла в Зимбабве, так что им было, что обсудить. Напомним, что Гарри неоднократно признавался, что регулярные рабочие поездки в ЮАР изменили его взгляды на жизнь.

Мы говорили о главном, что у нас было общего, — об Африке. Челси, родившаяся и выросшая в Зимбабве, а сейчас живущая в Кейптауне, любила Африку всей душой. Ее отец владел большой охотничьей фермой, – написал принц. – Хотя ей нравились годы, проведенные в британской школе-интернате, она всегда спешила домой на каникулы. Я понимал ее. Я рассказал ей о своих первых поездках и о том, как эта страна изменила мою жизнь.

Гарри и Челси подверглись травле прессы…

Вспоминая те времена, герцог Сассекский в очередной раз осудил британские таблоиды.

Челс и я извлекли важный урок. Африка есть Африка… Но Великобритания всегда была Великобританией. Вскоре после того, как мы вернулись в Хитроу, на нас набросились папарацци. Для меня это никогда не было забавой, но и не было шоком… Я посоветовал Челси относиться к этому как к хронической болезни, с которой нужно бороться. Но она не была уверена, что хочет иметь такой диагноз.

Гарри познакомился с родителями Челси до службы в армии…

После окончания военной академии в 2005 году герцог отправился служить.

Она пригласила меня в Кейптаун, познакомиться с ее родителями. Что я и сделал, – написал Гарри. – И они сразу же мне понравились. Их было невозможно не полюбить. Они наслаждались забавными историями, джин-тоником, хорошей едой. Ее отец был размером с медведя. Широкоплечий, приятный, но в то же время — альфа-самец. Ее мать была миниатюрной, любительницей крепких объятий и хорошим слушателем. Если бы мы могли проектировать родственников с нуля, то не смогли бы создать конструкцию лучше, чем эти ребята.

Во время службы Гарри влюбленные вели переписку…

По словам принца, ему разрешили оставить мобильный при себе — и только поэтому ему удалось сохранить связь с бывшей.

Я мог рассказывать ей, как идут дела, сказать, что скучаю по ней. Тогда я бы с удовольствием одолжил свой телефон любому другому курсанту, который, возможно, тоже захочет написать своей девушке.

Челси не читала прессу, и Гарри был этому рад…

В мемуарах герцог вспомнил, как в армии ему регулярно поступали анонимные угрозы. Разумеется, СМИ следили за развитием событий и освещали неприятности принца.

Я беспокоился о том, что Челс услышит что-нибудь из этого, но с тех пор, как мы начали встречаться, ее и так преследовала пресса, поэтому она полностью отключилась. Газеты для нее не существовали. Доступ в Интернет — под запретом.

Гарри подумывал покинуть службу из-за того, что Челси было одиноко…

По словам принца, в его отсутствие бывшая возлюбленная была “разбита” и чувствовала себя одиноко.

Я вспоминаю один трудный разговор. Что с нами? В каком направлении мы движемся? Она знала, что я забочусь о ней. Но чувствовала себя невидимой. Она знала, как отчаянно я хотел пойти на войну. Как она могла не простить мне некоторую отстраненность? Я был застигнут врасплох.

Гарри не был уверен, хочет ли жениться на Челси…

В книге Гарри признался, что его возлюбленной претило все, что связано с королевской семьей и сопутствующими обязанностями. Он вспомнил разговор со своим другом Тиджем.

Я сказал ему: “Я ей нравлюсь. Думаю, она любит меня. Но ей не нравится мой багаж, не нравится все, что связано с королевской ролью, прессой и так далее, но ничто это никуда не исчезнет. Так есть ли надежда?”.

Герцог беспокоился не только о том, примет ли Челси его бабушка, королева Елизавета II, но и британская общественность.

И последнее, чего я хотел, это чтобы Челс изменилась в попытках приспособиться, – признался он. – Я очень хотел быть мужем, отцом… Но не был уверен. Я сказал Тиджу: “Требуется определенный тип личности, чтобы выдержать пристальное внимание, Тидж, и я не знаю, сможет ли Челс справиться с этим. Я не знаю, хочу ли я просить ее идти на эти жертвы”.

Гарри и Челси разошлись на фоне преследования папарацци…

По словам Гарри, бывшая девушка умоляла его оградить ее от навязчивых репортеров.

Я сказал ей, что попробую. И сказал, как мне жаль. Когда она вернулась в Кейптаун, то позвонила мне и сказала, что за ней следят буквально повсюду, и это сводит ее с ума. Она была вне себя.