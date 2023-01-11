Portal i – министр обороны Польши укрепит восточный фланг, чтобы защитить от России «каждый кусочек» своей страны

Польша намерена бороться за каждый кусочек своей территории, поэтому она делает ставку на размещение значительных вооружённых сил именно на востоке страны, где находится её «главная линия безопасности и независимости», уверен министр обороны Польши Мариуш Блащак. В беседе с Portal i он рассказал про свою цель: создать армию из 300 тыс. солдат, которая в случае необходимости не только отпугнёт противника, но и будет в состоянии защитить свою страну.



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«Мы знаем, кто нам угрожает и где. Впрочем, мы говорим об этом уже на протяжении долгих лет. Мы говорили об этом годами. Для Польши главная угроза — это РФ и её имперские стремления. Именно поэтому на востоке страны нужно больше армии, и по той же причине формируется новая дивизия. В ходе выбора места дислокации и размещения новой дивизии мы принимали во внимание как оперативные моменты, то есть, прежде всего, возможность сдерживания противника, так и действенное маневрирование», — заявил Portal i глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По его оценкам, новая, третья по счёту дивизия Войска Польского в регионе «перекроет» доступ в Польшу. Более того, он отметил, что все дивизии на востоке страны будут оснащены самым современным на рынке и самым эффективным на поле боя вооружением, в том числе за счёт новейших закупок у Южной Кореи.

Министр также объяснил, что быстрые темпы формирования обусловлены «беспрецедентно» большими заказами на вооружение со стороны Польши и «серьёзным намерением построить настоящую сухопутную державу в Европе». «Нам необходимы новые части и новые военные структуры. Моя цель состоит в том, чтобы построить армию, состоящую из не менее чем 300 тысяч солдат, поэтому интенсивный набор на службу и создание новых дивизий выступает тому наилучшим инструментом и наглядным примером», — рассказал он.

Блащак также упрекнул предыдущую власть в том, что она создавала части лишь на западе страны, а на востоке, напротив, упраздняла. «Мы планируем бороться за каждый кусочек Польши. Именно поэтому мы должны быть сильными, даже очень сильными, особенно на востоке нашей страны, так как именно там проходит главная линия нашей безопасности и независимости…» — подчеркнул он.

По его словам, Польша преследует цель действенного сдерживания противника, а в случае необходимости — сражения на востоке страны, в переделах её границ. Мнение о том, что

Польше следует перенести оборону на линию Вислы, а на востоке ей будет достаточно небольшой, экспедиционной, а не сильной и многочисленной армии, он называет сказками.

Министр обратил внимание на то, что в результате украинского конфликта Польша лицом к лицу столкнулась с военными действиями. «Мы помогаем Украине в военном, политическом и гуманитарном плане. В наших руках главный канал переброски военной техники. Более того, именно у нас украинские солдаты проходят обучение в рамках тренировочной миссии ЕС. Таким образом, мы берём на себя большую ответственность, но делаем это осознанно, потому что чем дальше нам удастся отбросить Россию и чем больше будут её потери, тем лучше для нас и для будущего демократического мира. Мы должны помнить об этом и стоять на стороне Украины до конца», — предупредил он.

Он также уверен, что решение о передаче систем Patriot из Германии на Украину позитивно скажется на уровне безопасности самой Польши, ведь эти комплексы смогут предотвратить падение ракет на польскую территорию и защитят критически важную инфраструктуру Украины. «Это, в свою очередь, снизит риск отключения электроэнергии, следовательно, украинцы не будут вынуждены эмигрировать, покидать свою страну», — резюмировал он.