Portal i – министр обороны Польши укрепит восточный фланг, чтобы защитить от России «каждый кусочек» своей страны
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Польша намерена бороться за каждый кусочек своей территории, поэтому она делает ставку на размещение значительных вооружённых сил именно на востоке страны, где находится её «главная линия безопасности и независимости», уверен министр обороны Польши Мариуш Блащак. В беседе с Portal i он рассказал про свою цель: создать армию из 300 тыс. солдат, которая в случае необходимости не только отпугнёт противника, но и будет в состоянии защитить свою страну.
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«Мы знаем, кто нам угрожает и где. Впрочем, мы говорим об этом уже на протяжении долгих лет. Мы говорили об этом годами. Для Польши главная угроза — это РФ и её имперские стремления. Именно поэтому на востоке страны нужно больше армии, и по той же причине формируется новая дивизия. В ходе выбора места дислокации и размещения новой дивизии мы принимали во внимание как оперативные моменты, то есть, прежде всего, возможность сдерживания противника, так и действенное маневрирование», — заявил Portal i глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
По его оценкам, новая, третья по счёту дивизия Войска Польского в регионе «перекроет» доступ в Польшу. Более того, он отметил, что все дивизии на востоке страны будут оснащены самым современным на рынке и самым эффективным на поле боя вооружением, в том числе за счёт новейших закупок у Южной Кореи.
Министр также объяснил, что быстрые темпы формирования обусловлены «беспрецедентно» большими заказами на вооружение со стороны Польши и «серьёзным намерением построить настоящую сухопутную державу в Европе». «Нам необходимы новые части и новые военные структуры. Моя цель состоит в том, чтобы построить армию, состоящую из не менее чем 300 тысяч солдат, поэтому интенсивный набор на службу и создание новых дивизий выступает тому наилучшим инструментом и наглядным примером», — рассказал он.
Блащак также упрекнул предыдущую власть в том, что она создавала части лишь на западе страны, а на востоке, напротив, упраздняла. «Мы планируем бороться за каждый кусочек Польши. Именно поэтому мы должны быть сильными, даже очень сильными, особенно на востоке нашей страны, так как именно там проходит главная линия нашей безопасности и независимости…» — подчеркнул он.
По его словам, Польша преследует цель действенного сдерживания противника, а в случае необходимости — сражения на востоке страны, в переделах её границ. Мнение о том, что
Польше следует перенести оборону на линию Вислы, а на востоке ей будет достаточно небольшой, экспедиционной, а не сильной и многочисленной армии, он называет сказками.
Министр обратил внимание на то, что в результате украинского конфликта Польша лицом к лицу столкнулась с военными действиями. «Мы помогаем Украине в военном, политическом и гуманитарном плане. В наших руках главный канал переброски военной техники. Более того, именно у нас украинские солдаты проходят обучение в рамках тренировочной миссии ЕС. Таким образом, мы берём на себя большую ответственность, но делаем это осознанно, потому что чем дальше нам удастся отбросить Россию и чем больше будут её потери, тем лучше для нас и для будущего демократического мира. Мы должны помнить об этом и стоять на стороне Украины до конца», — предупредил он.
Он также уверен, что решение о передаче систем Patriot из Германии на Украину позитивно скажется на уровне безопасности самой Польши, ведь эти комплексы смогут предотвратить падение ракет на польскую территорию и защитят критически важную инфраструктуру Украины. «Это, в свою очередь, снизит риск отключения электроэнергии, следовательно, украинцы не будут вынуждены эмигрировать, покидать свою страну», — резюмировал он.
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